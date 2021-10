Co zatím víme

Laboratorní technik používá pipetové zařízení ke zpracování vzorků k testování na nový koronavirus, Covid-19, v laboratoři Biogroup v západním Londýně 21. ledna 2021. Justin Thales | AFP | Getty Images

LONDÝN – Ve Velké Británii se zkoumá nově objevená mutace delta varianty kvůli obavám, že by mohl způsobit větší přenosnost viru a další podkopání vakcín proti Covid -19. Kolem tohoto potomka nebo podtypu delta varianty – oficiálně známé jako AY.4.2 – však existuje mnoho neznámých, které někteří nazývají novou variantou „delta plus“. Britští vládní zdravotníci uvedli, že je příliš brzy na to, abychom zjistili, zda tato mutace představuje větší riziko pro veřejné zdraví než varianta delta, která je sama o sobě nakažlivější než původní kmen Covid-19 (a jeho nástupce, alfa varianta). Ale řekli, že pozorně sledují boom: nyní to představuje 6% případů Covid ve Velké Británii, které byly geneticky sekvenovány v době, kdy infekce v zemi rychle rostou. Zde je to, co víme a co nevíme o proměnné:

Viry neustále mutují a koronavirus, který se objevil v Číně na konci roku 2019, zaznamenal několik jemných rozdílů, díky nimž je virus nákazlivější a účinnější při šíření. Poprvé to bylo vidět u alfa varianty (první sekvence ve Velké Británii), která se nadále globálně šířila, než si ji uzurpovala přenosnější delta varianta poprvé objevená v Indii. Delta, kterou Světová zdravotnická organizace v květnu nazvala „znepokojivou alternativou“, zůstává celosvětově dominantní. Ale minulý pátek, Britská agentura pro zdravotní bezpečnost vydala zprávu, v níž uvádí, že „nedávno identifikovaný delta sub-kmen s názvem AY.4.2 byl pozorován v Anglii, který expanduje“. Agentura uvedla, že monitoruje podtyp, který zahrnuje mutace v špičkovém proteinu (A222V a Y145H), který koronavirus používá ke vstupu do našich buněk.

AY.4.2 je identifikován v rostoucím počtu případů Covid ve Velké Británii, přičemž někteří naznačují, že to může být faktor rostoucí zdravotní krize v zemi, který vedl některé lékaře k požadavku obnovení omezení ohledně Covid. Přečtěte si více: Britští lékaři volají po naléhavém návratu k omezení Covid, protože odborníci sledují nový nárůst „Tato subsekvence v současné době stále častěji roste,“ uvedla britská agentura pro zdravotní bezpečnost minulý týden s tím, že „v týdnu od 27. září 2021 (poslední týden s úplnými sekvenčními údaji) tvoří tato subsekvence přibližně 6%. Ze všech vytvořených sekvencí na rostoucí trajektorii. Tento odhad může být nepřesný … Probíhá další hodnocení. “ Přečtěte si více: Spojené království má nyní jednu z nejvyšších výskytů Covid na světě: Zde je důvod Spojené království v současné době zažívá dlouhodobý a alarmující nárůst případů Covid, hlásí v minulém týdnu 40 000–50 000 nových infekcí denně. delta podtyp Uvádí se, že je o 10-15% přenosnější než standardní delta varianta, ale je příliš brzy na to, abychom s jistotou řekli, zda to způsobilo nárůst případů ve Velké Británii

Je třeba poznamenat, že zatímco AY.4.2 byl monitorován, nebyl klasifikován jako ‘zkoumaná varianta’ nebo ‘varianta znepokojení’ WHO – to znamená, že nebyl identifikován jako obsahující genetické změny, které by mohly ovlivňují charakteristiky viru, jako je přenosnost, závažnost onemocnění, únik imunity, diagnostický nebo terapeutický útěk. Rovněž nebylo potvrzeno, že by způsoboval významný komunitní přenos nebo více skupin Covid-19. Tato situace se však může změnit po dalším monitorování a pokud sekvence pokračuje ve stále větším počtu případů.

Manželka si před vstupem do obchodu v anglickém britském Hampshire upravuje masku svého manžela Peter Titmus | Mix Set: Témata | Getty Images

Nalezení varianty, která je potenciálně přenosnější, je důležité, protože by to mohlo způsobit více případů Covid mezi neočkovanými. Velká část světa zůstává neočkovaná (pouze 2,8% lidí v zemích s nízkými příjmy obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny proti Covid, podle Náš svět v datech), zatímco rozvinuté země zaznamenávají stále více „průlomových“ případů, jako je ubývání imunita vůči Covid. Asi šest měsíců po úplném očkování. Nákazlivější varianta by mohla dále podkopat účinnost vakcíny, ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by tomu tak bylo u subtypu AY.4.2.

Zdravotní úředníci o podtypu delta prozatím mlčí a poznamenávají, že je důležité sledovat nárůst, ale nepanikařit. Americká ředitelka CDC Rochelle Walinsky ve středu v komentáři k Delta Plus poznamenala, že „zejména varianta AY.4.2 vzbudila v posledních dnech určitý zájem“. „Příležitostně jsme identifikovali tuto podlinku zde ve Spojených státech, ale ne se zvýšenou frekvencí nebo shlukováním nedávno, až dosud,“ dodala. Kromě USA Izrael uvedl, že potvrdil případ typu AY.4.2 Jedenáctiletý chlapec vstoupil do země na letišti Ben Gurion. Rusko ve čtvrtek také uvedlo, že se zaregistrovalo Některé izolované případy varianty AY.4.2. Není známo, do jaké míry, pokud vůbec, byl poddruh nalezen v kontinentální Evropě. V úterý vyzval oficiální mluvčí britského premiéra ke klidu Sky News který – který “[AY.4.2] Je to něco, co bedlivě sledujeme, “ale zdůrazňujeme, že v současné době neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že se tato varianta šíří snadněji. „Nejsou k tomu žádné důkazy, ale jak byste očekávali, celou záležitost pečlivě sledujeme a v případě potřeby nebudeme váhat s přijetím opatření,“ dodal. Britští vládní představitelé se hluboce zdráhají znovu zavést omezení týkající se Covid, a to navzdory výzvám zdravotníků, aby tak učinili, protože britské nemocnice čelí přemoci poptávkou, jak se blíží zima.

Zdravotničtí pracovníci přepravují pacienta v Královské londýnské nemocnici, protože šíření koronavirové nemoci (COVID-19) v Londýně v Británii 26. ledna 2021 pokračuje. Hannah McKay | Reuters