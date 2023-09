Nový náčelník NASENI pokračuje ve své pozici a slibuje, že k vedení náčelníka použije STI

Zleva: tajemnice Národní agentury pro vědeckou a technickou infrastrukturu (NASENI), Dr. (paní) Alinka Komolavi; koordinační ředitel, ředitelství vědecké infrastruktury, NASENI, profesor Ibrahim Jaya; Hlavní prezidentská implementace Dohody o transferu technologií mezi Nigérií a Českou republikou, Dr. Mohamed Dahiru; Výkonný viceprezident/CEO společnosti NASENI Corporation, pan Khalil Halilo a koordinující ředitel, ředitelství pro plánování a obchodní rozvoj, NASENI, paní Nonim Onishi, na skupinové fotografii s vedením, když v pondělí nastupuje do služby EVC/CEO společnosti NASENI Corporation, 4. září 2023

Nově jmenovaný výkonný viceprezident/výkonný ředitel (EVC/CEO), Národní agentura pro vědeckou a inženýrskou infrastrukturu (NASENI), pan Khalil Suleiman Halilo, slíbil, že zajistí, aby byla obnovená naděje prezidenta Tinubu realizována prostřednictvím šíření vědy. Technologie a inovace (STI) v ekonomii.

Hallilu učinil prohlášení, když oslovil vedení a zaměstnance agentury krátce poté, co se ujal pozice generálního ředitele/výkonného ředitele NASENI Abuja.

Nový CEO/CEO společnosti EVC, technolog a podnikatel, byl jmenován do vedení NASENI prezidentem Bola Ahmedem Tinubuem, který nahradil Dr. Bashira Gwandu.

Při rozvíjení svého tržního přístupu k záležitostem řekl, že jeho management bude těžit z transferu technologií a nezapomene ani na rozvoj domácích technologií, které jsou hlavním posláním NASENI.

Podle něj se „zaměřujeme na inovace a vědecké a technologické zdroje, které mají sloužit Nigerijcům a přidávat hodnotu národní ekonomice“.

Dodal, že agentura bude hrát klíčovou roli při podpoře ekonomické agendy prezidenta Bola Ahmeda Tinubu pro národ, která je založena na oblastech, jako je potravinová bezpečnost, vymýcení chudoby, hospodářský růst a vytváření pracovních míst, přístup ke kapitálu prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, inkluzivita, lepší zabezpečení a poskytování obchodních příležitostí. Právní stát a boj proti korupci.

Nový CEO/CEO EVC řekl, že pro Nigérii ve 21. století existují obrovské příležitosti k tomu, aby udělala skoky a meze v oblasti vědy, technologie, inženýrství a inovací, i když slíbil, že NASENI během jeho funkčního období bude efektivně hrát tyto ústřední role. prostřednictvím této revoluce přenosu technologií, která přichází.

„Naší povinností zde v NASENI je využít naše zdroje, talenty, schopnosti a energii k prosazení prioritních oblastí ekonomického rozvoje pro administrativu prezidenta Bola Ahmeda Tinubu, v souladu se zákonem o zřízení této agentury.

„Jako přední agentura zatížená obrovskou odpovědností má NASENI se svými vývojovými instituty a více než 4 000 zaměstnanci dobrou pozici, aby mohla plnit svůj mandát,“ řekl.

Nový CEO/CEO společnosti EVC, který vyzval zaměstnance, aby dělali to nejlepší a pracovali s plným nasazením a obětavostí, na oplátku slíbil, že jako EVC/CEO bude pro něj prioritou blaho všech zaměstnanců NASENI.

A i když slíbil politiku otevřených dveří pro zaměstnance, řekl, že je ochoten se učit od všech zaměstnanců v celé agentuře.

„Budu otevřený a vnímavý k vašim nápadům a příspěvkům a společně obnovíme mou zapomnětlivost.

„Uděláme z NASENI preferovaného zaměstnavatele ve veřejném sektoru, místo, kde jsou lidé hrdí na to, že mohou přispět svým dílem k úspěchu organizace a k celkovému rozvoji naší země, a kde s nimi bude zacházeno s respektem a důstojností. ..Přichází změna a vy všichni budete její součástí.

„Musíme přijmout, přizpůsobit a lokalizovat špičkové technologie, ať je najdeme kdekoli. Vybudujeme skupinu vzdělaných a talentovaných zaměstnanců, budeme podporovat výzkum a vývoj světové úrovně a budovat partnerství a spolupráci napříč Nigérií, Afrikou a celým světem.“

„Budeme spolupracovat s ministerstvy, ministerstvy a agenturami na federální a státní úrovni a se soukromým sektorem, mezinárodním společenstvím, rozvojovými partnery a médii.

„Po konzultaci s vámi, našimi zaměstnanci a našimi různými partnery vypracujeme podrobnou vizi a implementační plán založený na obnovené naději a prioritách prezidenta Tinubu,“ zdůraznil.

Při zodpovězení dotazů novinářů Halilu řekl, že udělá velkou změnu tím, že zařadí NASENI na mapu ekonomického rozvoje a hlavně bude vyrábět produkty, které zvýší HDP země, což je nyní v době současné ekonomické krize prioritou.

Zdůraznil svou agendu generálního ředitele/výkonného ředitele EVC: „První věc, na kterou se chceme podívat, je transfer technologií, každý se dívá na Afriku a neexistuje lepší příležitost než nyní. Jiné země soutěží o zavedení a sdílení technologií, zejména s Afrikou.

„Nemůžeme ignorovat náš talent. My Nigerijci patříme k těm nejlepším, děláme věci v různých částech světa. Musíme přinést všechny tyto bohaté zkušenosti. Zajistíme, že poskytneme potřebné prostředí a podporu, abychom byli schopni dosáhnout tohoto poslání.“ .“

Nového generálního ředitele/CEO EVC přivítali zaměstnanci vyššího managementu agentury v čele s paní Nonim Onichi, koordinační ředitelkou pro plánování a rozvoj obchodu, která ho provedla prohlídkou zařízení agentury.

Pan Khalil uspořádal první schůzku vedení s představiteli, kteří mu střídavě přislíbili svou podporu a také touhu pracovat pro NASENI a mít pozitivní dopady na ekonomiku.

Novým prezidentem NASENI je podnikatel a technologický expert, který vynikal v rozvoji podnikání, včetně úspěšného řízení významných koncernů doma i v zahraničí.

Pochází z Kano City, Kano State, Nigérie. Zastával několik pozic ve veřejném a soukromém sektoru nigerijské ekonomiky.

Je držitelem titulu Master of Science (M.sc) v oboru mezinárodní obchod a také titul bakaláře v oboru Business Administration na University of Hertfordshire, Hatfield, Spojené království. Své dovednosti v oblasti datové vědy si zdokonalil na John Hopkins University v USA. Je odborníkem na správu databází, big data, e-commerce a programování databází Oracle 10G.

Před svým jmenováním EVC/CEO NASENI byl pan Khalil členem představenstva a zastával poradenské role v několika úspěšných společnostech, jako je Kuming Power China Group, Nuli Foods Company, CGC Construction, Dantata Foods Ltd., Gongoni Company Ltd. a Broadbase . Connectivity Limited, Fata Tannery a Sudabelt Medical.

Byl generálním ředitelem (výkonný ředitel) ShapShap Technologies Ltd., OyaOya Strategy Services Ltd., výkonným ředitelem KSH Construction & Design Ltd., spoluzakladatelem/ředitelem KWNNC Paper Recycling a Prymo.ng. dříve zastával pozici provozního ředitele (COO) společnosti Scirrocco International Ltd.; Ředitel/COO Africa Infotech Consulting; Ředitel JIGS Environmental Services a Agro Allied Ltd. Předtím pracoval pro ZCET Global Metering Company a WJ Bush and Co.