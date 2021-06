Je čas se setkat Australský coprensis, nový druh obřího sauropodu z Eromanga na jihozápadě Queenslandu. australskýCooperův jižní titan, pojmenovaný podle místa, kde byl nalezen, byl vědecky popsán paleontology a zaměstnanci Queenslandského muzea a přírodovědného muzea Iromanga.

Zkamenělá kostra byla původně přezdívána „Cooper“ podle nedalekého Copper Creek, kde ji poprvé objevili majitelé nemovitostí Mackenzie a vykopali ji v muzeu v Queenslandu v roce 2007. Nález „Cooper“ změnil život rodiny Mackenzie a vedl k jeho založení . Z muzea přírodní historie Eromanga.

australský Patřil do skupiny dinosaurů známých jako titanosaurians, kteří byli poslední přežívající skupinou sauropodů s dlouhým hrdlem a největšími zvířaty, která kdy žila na Zemi. australský Nyní je největším druhem dinosaurů známým z Austrálie, což z něj činí největší suchozemské zvíře, jaké kdy chodilo v Queensland Outback, a patří mezi 10 až 15 největších dinosaurů na světě. Odhaduje se, že dosáhl výšky 5 až 6,5 metru u kyčle a délky 25 až 30 metrů – délka basketbalového hřiště! Pravděpodobně váží mezi 23 a 74 tunami, což je ekvivalent 1400 červených klokanů!

Studie zjistila, že všechny čtyři srbské dinosaury, které žily v Austrálii zhruba ve stejné době (před 96 až 92 miliony let), byly si navzájem bližší než jiné dinosaury nalezené jinde. aby se ujistil australský Byl to jiný druh, jehož kosti by měly být srovnávány s kostmi jiných druhů v Queenslandu a na celém světě. Není to úplně důležité a snadné při práci s velmi těžkými a křehkými kostmi uchovávanými v muzeích vzdálených 100–1 000 kilometrů.

Poprvé tým použil novou digitální technologii k zachycení každé kosti ve 3D obrazu a porovnání s kostmi jejích příbuzných. Mnoho z těchto digitálních „elektronických modelů“ bude součástí digitální sbírky Queenslandského muzea podporované projektem DIG, partnerstvím mezi Queensland Museum Network a BHP.

Proces digitalizace vedl také k několika úžasným objevům. Bylo zjištěno, že mnoho „měďařských“ kostí bylo zlomeno ve stopách jiných dinosaurů sauropodů. To je vidět na šlapací ploše sauropodu, který byl nalezen při ražbě „Cooper“. Tým našel skalní polici dlouhou asi 100 metrů, která představovala cestu pro sauropody. V měkké zemi se zachovaly stopy sauropodů, kteří šlapali v bahně, a dokonce i kosti menších sauropodů. Tato práce byla fascinující studií o archeologických vykopávkách dinosaurů kolem Queenslandu.

Vědecká publikace je vyvrcholením sedmnácti let společného úsilí mezi Muzeem v Queenslandu, paleontology v Iromanga Museum of Natural History, geology, paleontology a hlavně dobrovolníky. australský Přidáním rostoucího seznamu jedinečných druhů australských dinosaurů objevených v Queensland Outback také představuje zcela novou oblast objevování australských dinosaurů.

