Deportace Rwandy: Evropský soud pro lidská práva zastavil první let

„Všichni migranti byli vyvedeni z letadla a let do Rwandy dnes večer nepoletí podle plánu,“ uvedla britská tisková agentura BA Media.

Ale večer, kdy se očekávalo, že letadlo odletí, Evropský soud pro lidská práva vydal řadu rozhodnutí v případech posledních žadatelů o azyl mířících do Rwandy a nařídil britské vládě, aby je neodmítala.

Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí o jednom iráckém státním příslušníkovi uvedl: „Evropský soud naznačil vládě Spojeného království, že stěžovatel by neměl být deportován do Rwandy dříve než tři týdny po doručení konečného vnitrostátního rozhodnutí v probíhajícím soudním řízení. přezkumné řízení“.

Evropský soud pro lidská práva v podstatě zjistil, že žadatel o azyl nevyčerpal všechny právní postupy ve Spojeném království, přičemž britské soudy plánují projednat žalobcovo odvolání k soudnímu přezkumu v červenci a měly by být odstraněny až poté.

„Breaking: Poslední letenka zrušena,“ tweetoval Care4Calais o zprávě o zrušení letu. „Do Rwandy nikdo nejede.“

Starosta Londýna Sadiq Khan také odpověděl na Twitteru: „Evropský soud pro lidská práva zastavil nelidské deportace žadatelů o azyl do #Rwandy – několik minut předtím, než měla odjet. Posílat lidi prchající před násilím do země tisíce kilometrů vzdálené už bylo.“ krutý a krutý. Pravděpodobně že je to nyní také nezákonné.“

Tento vývoj je odmítnutím britské vlády poté, co ministryně zahraničí Liz Trussová řekla, že repatriační let odletí bez ohledu na to, kolik lidí bude na palubě.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová v úterý večer řekla, že je „zklamaná“, že let byl zastaven a že její úřad přezkoumává zákonnost rozhodnutí. Dodala, že vláda plánuje v projektu pokročit.

„Přístup do britského azylového systému by měl být založen na potřebě, nikoli na schopnosti platit převaděčům. Požadavky na současný systém, náklady pro daňové poplatníky a flagrantní zneužívání rostou a britská veřejnost toho má dost.“ “ řekl Patel.

„Vždy jsem říkala, že tuto politiku nebude snadné implementovat a jsem zklamaná, že právní námitka a nároky na poslední chvíli znamenaly, že dnešní let nemohl odletět,“ dodala.

Navzdory vládním pokusům ospravedlnit schéma, kritika plánu nadále rostla. V úterý to představitelé anglikánské církve označili za „nemorální politiku, která zahanbuje Británii“ ve Spojených státech Sdílená zpráva Pro The Times.

„Rwanda je statečná země, která se vzpamatovává z katastrofální genocidy. Styďte se za nás, protože naše křesťanské dědictví by nás mělo inspirovat k tomu, abychom s žadateli o azyl jednali soucitně, spravedlivě a spravedlivě, jako jsme to dělali po staletí,“ stálo v dopise.

A pokračovala: „Mnoho zoufalých lidí prchá před nevýslovnými hrůzami. Mnozí z nich jsou Íránci, Eritrejci a Súdánci, kteří dostávají azyl ve výši nejméně 88 procent.“ „Nemůžeme udělit azyl každému, ale nesmíme dodržovat svou morální odpovědnost nebo ignorovat mezinárodní právo – které chrání právo požádat o azyl.“

Truss v reakci na Sky News řekl, že letová politika Rwandy je „zcela etická“ a že kritici „musí navrhnout alternativní politiku, která bude fungovat“.

Neuvěřitelně nebezpečná cesta

Podle údajů britského ministerstva vnitra připlulo v roce 2021 do Spojeného království na malých člunech 28 526 lidí. Naprostá většina z nich, 23 655, byli muži a asi dvě třetiny z nich pocházely z pouhých čtyř zemí: Íránu (7 874), Iráku (5414) a Eritrea (2829) a Sýrie (2260).

Care4Calais řekl důvod Většina uprchlíků jsou muži Je to důsledek útěku ze své vlasti, kde „mladí muži mohou být zabiti, aby jim zabránili ve vzpouře proti vládě, nebo aby byli nuceni k vojenské službě“.

Vysvětlila také, že cesta do Calais byla „extrémně nebezpečná“ a že „mnoho rodin nebude riskovat bezpečnost svých dcer na cestě do Evropy. Doufá, že muži, kteří utečou, jim pak pomohou být v bezpečí.“

Téměř všichni lidé, kteří přijedou na malých lodích – s 98% slevou na ty, kteří připluli v roce 2020 – požádali o azyl.

Rada pro uprchlíky uvedla, že většina lidí připlouvajících na malých lodích přes kanál jsou pravděpodobně skuteční uprchlíci prchající před pronásledováním.

Statistiky ministerstva vnitra ukazují, že lidé přijíždějící do Spojeného království z Íránu (88 %), Eritrey (97 %) a Sýrie (98 %) mají obecně vysokou šanci na udělení azylu.

Příležitosti jsou pro irácké občany mnohem nižší – pouze 48 % rozhodnutí přijatých v roce 2021 bylo pozitivních.

Rada pro uprchlíky uvedla, že asi 75 % původních rozhodnutí o azylu přijatých v roce do března 2022 bylo obecně pozitivních a z těch zamítnutých se asi polovině mohlo odvolat.

V poslední době se zvýšil počet lidí přijíždějících na malých lodích. Ministerstvo vnitra uvedlo, že za první tři měsíce roku dorazilo 4 540 lidí, což je třikrát více než za stejné tři měsíce v roce 2021.

Počet příchozích posílil prudký nárůst příchozích z Afghánistánu po převzetí moci Talibanem loni v létě.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že v prvním čtvrtletí roku 2022 přišlo do Spojeného království 1 094 afghánských státních příslušníků, což se zhruba rovná počtu, který přijel během celého roku 2021.

Průměrně 183 000 GBP na cestu

Spojené království uvedlo, že během příštích pěti let zaplatí Rwandě 120 milionů liber (145 milionů dolarů) na financování programu. Kromě toho Spojené království také slíbilo, že zaplatí náklady na zpracování a integraci za každou převedenou osobu, přičemž pokryje náklady na právní poradenství, případové pracovníky, překladatele, ubytování, stravu a zdravotní péči.

Podle parlamentního průzkumu britská vláda uvedla, že očekává, že tyto náklady budou podobné nákladům na vyřízení azylu ve Spojeném království, které se pohybují kolem 12 000 liber na osobu.

Spojené království odmítlo prozradit cenu letů, které si pronajme, aby odvezli deportované do Rwandy. Ve své poslední výroční zprávě ministerstvo vnitra uvedlo, že v roce 2020 zaplatilo 8,6 milionu liber za charter 47 deportačních letů s 883 lidmi. Zatímco náklady na jednotlivé lety se liší podle destinace, čísla znamenají, že v průměru ministerstvo vnitra utratilo 183 000 liber za let nebo 9 700 GBP na osobu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný limit pro počet přistěhovalců, je pravděpodobné, že do hlavního města Kigali během prvních pěti let trvání plánu přijdou tisíce.

„Děláme to ze správných důvodů.“

Před dříve plánovaným odletem letu rwandská vláda uvedla, že je připravena přijmout žadatele o azyl z Velké Británie a udělá vše, co bude v jejích silách, aby „zajistila, že o migranty bude postaráno“.

„Požadujeme, aby tento program dostal šanci,“ řekla mluvčí rwandské vlády Yolande Makolo na úterní tiskové konferenci v Kigali.

McCullough reagoval na odsouzení vůdců Anglické církve slovy: „Nevěříme, že je nemorální dávat lidem domov – něco, co jsme zde dělali více než 30 let.“

„Tam, odkud pocházíme, to děláme ze správných důvodů. Chceme, aby to bylo příjemné místo, a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že o přistěhovalce bude postaráno a že si zde budou moci vybudovat život.“

Přestože Rwanda nabízí pomoc při přesídlení migrantů do třetí země poskytnutím dopravy na cesty, pokud mohou získat legální pobyt, „hlavním cílem je [of the scheme] „To je myšlenka jejich plné integrace do rwandské společnosti,“ řekla Doris Oetziza Bikar, hlavní poradkyně ministra spravedlnosti.

„Existují legální cesty k získání občanství pro migrující pracovníky a uprchlíky za předpokladu, že mají nárok na občanství,“ dodala.

Bicard řekl, že plán bude trvat pět let, ale Rwanda ho hodlala v pozdější fázi proměnit v závaznou smlouvu.