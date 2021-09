„Toto není obvyklé u Petera Sauce“: V českém centru v New Yorku se otevírá nová výstava

„Jedná se o dokumentární výstavu. Není to nic neobvyklého, protože Petera Sauce známe jako výtvarníka a ilustrátora.

“Je to jeho oceněná kniha The Wall, která integruje komunistické červené nástěnky a mapy, rostoucí za železnou oponou.”

Expozice představuje sérii originálních ilustrací, které jsme minulý týden přinesli z Peter Studio v Irvingtonu v New Yorku, kde žije posledních 20 let.

“Myšlenka používat kopie a červené pouliční nástěnky přišla od Joachima Duvoka, blízkého přítele Petera Sauce z Labyrinth Publishing.”

“Ta část výstavy byla odeslána českými centry na cestu kolem světa.”

Peter Sis|Foto: České centrum New York

„České a slovenské muzeum v Cedar Rapids, Iowa byla konečná zastávka. Vyzvedli jsme si to během vládní epidemie.“

Před několika lety se v DOX v Praze konala výstava Peter Sauce, která měla obrovský úspěch. Očekáváte něco podobného v Českém centru v New Yorku?

Před otevřením jsme to probrali s Peterem Saucem a naším inzerentem v New Yorku.

Peter Sauce je v New Yorku dobře zavedený.

“Viděl jsem, když v lednu tohoto roku vydal svou nejnovější knihu Nicki a Věra, příběh o tom, jak sir Nicholas Winton zachránil mnoho dětí před nasazením do vlaků z Prahy.”

“Zahájení výstavy bylo vyprodáno a lidé se shromáždili, takže jsme opatrní optimisté.”

“Ale když byl Brock v DOX, bylo to 100 000.” [visitors]„Myslíme si, že můžeme v New Yorku očekávat dva tisíce poděkováním.

Všechna česká centra se, jak tuším, musela na nějaký čas zavřít kvůli situaci Kovitu v New Yorku. Jak jsou věci nyní založeny na událostech „skutečného světa“, kterých se lidé účastní?

Foto: České centrum New York

Situace v New Yorku se v posledních týdnech stala mnohem jasnější poté, co pro nás správa CDC, New Yorku a České národní haly stanovila jasná pravidla.

“Jsou podobné Carnegie Hall, baseballovým stadionům, restauracím a evropským kulturním centrům.”

“Všichni zaměstnanci, umělci a diváci proto musí před vstupem na místo konání akce předložit doklad o očkování identifikačním průkazem.”

“Hodně to pomohlo, protože naše publikum je připraveno se vrátit.”

“Masky jsou důrazně doporučovány a nejsme otevřeni plnému potenciálu.”

“Případy vlád jsou ale v mnoha částech USA na vzestupu.”

„O víkendech svátku práce hodně lidí cestovalo a letělo do Govt jako dříve – teď čekáme, co se stane.“