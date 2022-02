Silná sluneční erupce z nedávné sluneční erupce by měla Zemi dorazit ve středu

ledna vypukla CME. 30, 2022 a má dorazit na Zemi v únoru. 2, 2022. (Obrazový kredit: SOHO)

Silná sluneční erupce putovala vesmírem a dorazí k planetě Země Středa (2. února).

V sobotních časných ranních hodinách (30. ledna) došlo k výronu koronální hmoty, silnému výbuchu poblíž slunce‚s povrchem, vybuchla do vesmíru po sluneční erupci třídy M1. M-třída sluneční erupce jsou středně velké jevy kosmického počasí, které mohou způsobit dočasné výpadky rádia na Zemi, podle Evropské vesmírné agentury.

Záblesk, který pocházel ze sluneční skvrny nazvané AR2936, byl obzvláště dlouhodobý a trval déle než čtyři hodiny, řekl astronom Tony Phillips. Informoval o tom Spaceweather.com.

Příbuzný: Sluneční hněv: Nejhorší sluneční bouře v historii

Tento model od NOAA ukazuje dobu dopadu CME v únoru. 2, 2022. (Obrazový kredit: NOAA)

Toto vzplanutí je typem CME známého jako „halo CME“, které se na snímcích z koronografu pořízených kosmickou lodí sungazing při přibližování Slunce k Zemi jeví jako kruhové halo.

Sluneční částice z tohoto halo CME zasáhnou Zemi počínaje středou, jak se předpokládá v předpovědním modelu Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), uvedl Spaceweather.com.

Podle Spaceweather.com je možné, že s příchodem CME na Zemi bychom mohli zažít geomagnetickou bouři třídy G2. Jedná se o geomagnetickou bouři střední třídy s „nízkým rizikem“, typ události, která může zažehnout hodiny polární záře od polárního kruhu na sever Spojených států a až na jih do New Yorku. Tyto typy událostí nezasahují do elektrických sítí nebo satelitů.

Tato událost je svědkem současného slunečního cyklu, který astronomové nazývají Sluneční cyklus 25překročit očekávané limity. Tento 11letý sluneční cyklus zaznamenal více slunečních skvrn, než se předpokládalo, a je silnější, než odborníci očekávali, podle Spaceweather.com. Zatímco vrchol slunečního cyklu je obtížné předpovědět, odborníci tvrdí, že cyklus vrchol by mohl dosáhnout kolem roku 2025.