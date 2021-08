Somerville se stalo nejnovějším městem v Massachusetts, které věnuje masky ve veřejných vnitřních prostorách

Somerville se stala nejnovější komunitou v Massachusetts, která požaduje, aby všichni lidé nosili roušky ve veřejných veřejných prostorách bez ohledu na to, zda dostali očkování proti COVID-19 či nikoli. Zdravotní rada schválila mandát masky, který vstoupí v platnost v pátek. Stejně jako u předchozích příkazů k zatajení jsou osvobozeny děti do dvou let. “Nejdůležitější věcí, kterou by měl každý udělat právě teď, aby zpomalil šíření COVID-19, je nechat se očkovat, pokud jste tak dosud neučinili,” uvedl ředitel Somerville pro zdraví a lidské služby Doug Kress v tiskové zprávě, “ale další věc vše, co musíme udělat, je skrýt Maska je opět na veřejných místech, protože kdokoli se může stále nakazit a šířit virus a snadno se šíří uvnitř. ” 75 000 Somerville hlásilo za poslední dva týdny jen něco málo přes 130 nových případů COVID-19, což je pozitivní míra o 1,52 procenta, což je nižší než průměr státu, ukazují údaje ministerstva zdravotnictví Massachusetts. Všichni obyvatelé města byli plně očkováni , přičemž 79 procent dostalo alespoň jednu dávku vakcíny.

