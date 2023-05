Piyush Goyal na konferenci Connect India 2023 zdůrazňuje význam malých zemí v globálním dodavatelském řetězci

Bombaj: Odborový ministr obchodu a průmyslu Shri Piyush GoyalPřednesl inaugurační projevIndická komunikační konference 2023„Kdo organizoval Komora indických obchodníků v Bombaji. Během svého vystoupení vyzdvihl přínos společností z malých zemí, jako je Česká republika a Polsko, pro dodavatelský řetězec velkých společností po celém světě.

Ministr Goyal apeloval na všechny, aby cílili na ekonomiku ve výši 47 bilionů dolarů, až Indie dosáhne roku 2047. Dodal, že Indie se pokusila ekonomiku formalizovat a byla velmi úspěšná. Dodal, že týmový duch, soutěživost a pozitivita jsou zásadní pro úspěch a tento druh ducha lze vidět v Bombaji, která je nejen finančním, ale také zábavným hlavním městem Indie.

Ministr Goyal řekl, že každý geografický region světa má od Indie mnoho nadějí a očekávání, a ačkoli to může být někdy zastrašující, ukazuje to důvěru světa v budoucnost Indie. Řekl: „Indie odráží vizi světa jako jedné ekonomiky. Zatímco týmy komerčního průmyslu vyjednávají dohody o volném obchodu s hlubokým zaměřením na ochranu zájmů Indie, Indie věří, že skutečná prosperita nastane, když celý svět vzkvétá. Indie věří v Maitri vakcína, v jejímž rámci poskytla zemím 278 milionů dávek Chudí lidé většinou zdarma, protože Indie se cítí bezpečně, když je svět bezpečný.“

Ministr dodal: „Parta BranTo, co dal premiér, lze dosáhnout pouze tehdy, stane-li se to závazkem celého národa. Tvrdil, že vize rozvinuté Indie by nebyla možná bez „Nare Shakti Indie je stát bez korupce. Ocenil oddanost průmyslu sociálním příčinám a řekl, že jsme všichni odhodláni pro lepší budoucnost Indie.

během konference, Dinesh Joshi, předseda výboru pro mezinárodní obchod, IMCZvýrazněte úspěšný příběhvyrobeno v IndiiIndie se stala jedním z nejpreferovanějších výrobních center. Uvedl, že indický export smartphonů se zvýšil z nuly na 90 tisíc crores a že se zřizují centra excelence pro elektroniku, léčiva, textil a solární výrobu. Poznamenal také, že Indie dosáhla velkého pokroku v odvětvích, jako je obrana, vesmír, vodíková energie a finanční technologie.

Anant Singhania, prezident IMCVe svém uvítacím projevu řekl, že Indie je nyní pátou největší zemí podle HDP, oproti desáté pozici od roku 2014. Zdůraznil vládní iniciativy propojit obyčejné Indy s jejich elektronickou identitou prostřednictvím řady digitálních služeb, což způsobilo náklady . technologie, jak to srazit. Všimněte si, že tento a příznivý ekosystém vytvořený indickou vládou změnily startupovou krajinu v Indii, díky čemuž je Indie třetím největším startupovým centrem na světě. Poukázal také na to, jak Indie přešla od vytvoření 1 jednorožce/rok na 42 jednorožců v roce 2021 a v rozmezí 10 let se stala první zemí, která spotřebovává mobilní data.

Ministr odborů Piyush Goyal také pozval přítomné, aby se k němu připojili a poslouchali 100. epizodu Mann Ki Baat 30. dubna.