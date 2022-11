Zasněžený den v centrální Iowě

Sníh se valí, zima se pohybuje Aktualizováno: 15:52 CST dne 15. listopadu 2022



Promluvte si během příštích zhruba osmi dnů. Takže je to velmi těžké, myslím, že nám bude zima. Ano, nastydli jsme. Je to oblast Blízkého východu. Jak se dnes dostáváme do zbytku dne, dostává se nám teď hodně mraků. A myslím, že ty mraky se budou držet celé večerní hodiny. Stále jsme viděli několik sněhových vloček létat přes oblast metra, když jsme mířili do večera. Zažili jsme jednu sněhovou přeháňku, která nyní přesunula části Fort Dodge směrem k Boone County, také zelenému hrabství. dolů přes Berry. V hodině večeře vidíte trochu slabého sněhu, ale to je tak vše. Některé sněžné mušky létají nebo se snaží proletět do částí západních pruhů směrem k Walky Van Meter, přes místa jako Perry, jak jsi podotkla, Grangerová. A pokud to vydrží pohromadě, vyrazíme do západních částí okresu Polk, kam pojedeme dalších 20 až 30 minut. Takže v noci tu může každý vidět sníh. Opět většina způsobů. Dobrý. Pokud však existují vedlejší silnice, na kterých se později večer objeví sněhová pokrývka, mohlo by to brzy ráno způsobit průtahy. Dnes v noci se držíme hluboko pod bodem mrazu. Je nám kolem 20 let na mnoha místech, hlavně v západních částech státu. Pocit, že teplota, větrné mrazy jsou nyní v nižších 20 až vyšších teens. Čeká nás tedy chladná noc. Shromážděte všechny své cesty dnes večer. Zítra mě čeká další studený start. Teploty zde v noci klesají na polední maxima až k 20 stupňům Celsia a může být jen málo šancí na sněžení v pozdních ranních hodinách. Nedíváme se na mnoho nánosů, ale dostali jsme nějakou zbytkovou vlhkost, která tak trochu visí na začátku vašeho středečního dne. Bohužel, vysoké teploty zde stále klesají, jak se vydáváme do pracovního týdne, myslím, že zítra, ve čtvrtek na cca 30 stupňů. Poté se ochlazuje, jak se blíží pátek, sobota a neděle s vyššími teplotami. 20. tam v pátek odpoledne. Takže o něco méně, než je obvyklé v tomto ročním období, typicky nebo je nám 40, takže zůstaneme ve 20, 30 letech alespoň dalších sedm dní. Budoucí vysílání vypadá takto. Sněhové srážky se budou v noci i nadále přesouvat na východ, když opustí tento systém, uvidíte trochu vlhkosti, která se snaží zabalit kolem a do severních centrálních částí státu na východ. Je kolem 4 hodiny ráno, takže nám tam trochu sněžilo. Opět se nedívejte na nevyřízené položky. Sněhový déšť by měl být v přírodě krásně nasvícený. Jsou tady uprostřed rána. Takže jsme sem odjížděli se spoustou mraků během středečního odpoledne a večera. Studená zatažená středa. A pak uvidíme, jak se ve čtvrtek vrátí trochu sluníčka. Ale ty větry se zvednou ve čtvrtek odpoledne. Těšíme se na chladný konec pracovního týdne s teplotami kolem 20 stupňů. Dnes večer, od nejnižších do poloviny 20. let po celém státě, bude pravděpodobně trochu sněhu, než se zítra probudíte a děti půjdou do školy. Pohodový začátek odpoledne. Držíme se přesně do 30 stupňů. Zítřejší předpověď, většina z nás je přímo na nebo pod touto značkou mrazu, o něco tepleji, jak se zítra odpoledne přiblížíte k východní Iowě, vypadá to, že tento čtvrteční vánek to trochu usnadní. Na palubě jsou páteční a sobotní noční minima, abychom se tam dostali docela blízko jedné digitální oblasti. V pátek a sobotu ráno zůstaneme o víkendu ve vysokých 30s. A pak na konci je to, jako bychom dostali trochu tepla, které přijde těsně před tím