Severní Korea vypustila do moře balistickou raketu dlouhého doletu

SOUL, Jižní Korea (AP) – Severní Korea v pondělí vypustila do moře mezikontinentální balistickou raketu, čímž obnovila své aktivity v oblasti testování vysoce kvalitních zbraní, uvedli její sousedé, když Severní Korea slíbila silnou reakci proti americkým a jihokorejským krokům na posílení své jaderné energie. schopnosti.. Plány jaderného odstrašení.

Jihokorejská armáda v prohlášení uvedla, že severokorejská raketa uletěla asi 1000 kilometrů, než dopadla do vod mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Dodala, že raketa byla vypuštěna z vysokého úhlu, ve zjevné snaze vyhnout se sousedním zemím.

Prohlášení označilo start za „nebezpečnou provokaci“, která ohrožuje mezinárodní mír. Poznamenalo také, že odpálení porušilo rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazující jakékoli aktivity balistických raket ze strany Severní Koreje.

Japonské ministerstvo obrany uvedlo, že také zjistilo severokorejské odpálení balistické rakety. Japonský premiér Fumio Kishida novinářům řekl, že zatím neobdržel žádnou zprávu o zraněních nebo škodách způsobených odpálením rakety a že hodlá uspořádat schůzi Rady národní bezpečnosti, aby projednala test.

Tento start, první severokorejský test mezikontinentální balistické rakety za zhruba pět měsíců, byl druhým startem zbraní za méně než jeden den. V neděli večer Severní Korea podle vlád Jižní Koreje, Japonska a Spojených států odpálila balistickou střelu krátkého doletu, rovněž do vod u svého východního pobřeží.

Jihokorejská armáda uvedla, že raketa krátkého doletu uletěla asi 570 kilometrů, než spadla do vod mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Dosah je dostatečný k dosažení klíčových míst v Jižní Koreji, včetně tamních vojenských zařízení USA.

Americká armáda uvedla, že start poukazuje na „destabilizující dopad (severokorejského) programu nezákonných zbraní“.

Pozorovatelé uvedli, že následné starty Severní Koreje byly pravděpodobně protestem proti krokům Jižní Koreje a Spojených států k posílení společných schopností jaderného odstrašení tváří v tvář rostoucím jaderným hrozbám Severní Koreje.

Vysocí představitelé Spojených států a Jižní Koreje se v pátek sešli ve Washingtonu na druhém zasedání Nuclear Advisory Group. Podle představitelů Soulu se dohodli na aktualizaci svých strategií jaderného odstrašení a pro nepředvídané události a začlení scénáře jaderných operací do svých společných vojenských cvičení příští rok v létě.

Poradní orgán je odpovědný za sdílení informací o operacích s jadernými zbraněmi, strategických plánech a společných operacích, ačkoli si Spojené státy ponechají operační kontrolu nad svými jadernými zbraněmi.

Američtí představitelé uvedli, že vytvoření skupiny a další kroky k posílení amerického bezpečnostního závazku mají za cíl zmírnit obavy Jižní Koreje ze severokorejských provokací a zároveň zabránit Soulu v provádění jaderného programu.

Společné prohlášení vydané po páteční schůzce uvedlo: „Americká strana zopakovala, že jakýkoli jaderný útok (Severní Koreje) proti (Jižní Koreji) se setká s rychlou, drtivou a rozhodnou reakcí.“

Severokorejské ministerstvo obrany v neděli kritizovalo krok svých soupeřů začlenit scénáře jaderných operací do svých společných cvičení a označilo to za otevřenou hrozbu možného použití jaderných zbraní proti Severu.

Severokorejské prohlášení uvedlo: „(Severokorejské) ozbrojené síly neutralizují pokus Spojených států a jejich sil o rozpoutání jaderné války. Dodal: „Jakýkoli pokus nepřátelských sil použít ozbrojenou sílu proti (Severní Koreji) bude čelit preventivní a smrtící protireakci.“

Od loňského roku provedla Severní Korea asi 100 testů balistických střel v rámci svého úsilí rozšířit svůj arzenál jaderných zbraní zaměřených na Spojené státy a jejich spojence. Experti tvrdí, že Severní Korea se nakonec zaměří na využití svého zbrojního arzenálu k získání větších amerických ústupků.

Spojené státy a Jižní Korea reagovaly rozšířením svého vojenského výcviku a zvýšením dočasného rozmístění strategických amerických prostředků, jako jsou letadlové lodě, jaderné bombardéry a jaderné ponorky v Jižní Koreji a poblíž.

Nepřátelství mezi oběma Koreami se prohloubilo poté, co Severní Korea 21. listopadu vypustila do vesmíru svůj první vojenský průzkumný satelit, čímž porušila embargo OSN. Jižní Korea, Spojené státy a Japonsko odpal důrazně odsoudily a považovaly to za pokus Severní Koreje zlepšit svou raketovou technologii a vytvořit systém sledování vesmíru.

Jižní Korea v reakci na to oznámila plány na obnovení vzdušného dohledu v předních liniích. Představitelé Soulu uvedli, že Severní Korea rychle zareagovala obnovením pozic pohraniční stráže. Oba kroky by porušily mezikorejskou dohodu z roku 2018 o uvolnění vojenského napětí v předních liniích.