Biden potvrzuje evakuaci pracovníků a rodin amerického velvyslanectví ze Súdánu | konfliktní zprávy

Prezident Joe Biden řekl, že americké síly evakuovaly zaměstnance americké ambasády a jejich rodiny z Chartúmu, válkou zničeného hlavního města Súdánu, protože boje mezi súdánskou armádou a polovojenskými silami rychlé podpory vstupují do druhého týdne se stovkami a tisíci mrtvých. zraněný.

„Na můj rozkaz provedla americká armáda operaci s cílem vytáhnout personál americké vlády z Chartúmu,“ uvedl Biden v prohlášení.

RSF dříve v neděli oznámila, že koordinovala s americkou vojenskou misí šest letadel, která evakuovala americké diplomaty a jejich rodiny ze země.

RSF v tweetu na Twitteru uvedlo: „Velení RSF koordinovalo s misí amerických sil sestávající ze 6 letadel, aby v neděli ráno evakuovaly diplomaty a jejich rodiny.“

Síly rychlé podpory se také zavázaly „plně spolupracovat se všemi diplomatickými misemi, poskytovat všechny potřebné prostředky ochrany a zajistit jejich bezpečný návrat do svých zemí“.

Ve svém prohlášení Biden vyjádřil vděčnost za „bezpříkladnou dovednost“ amerických sil zapojených do operace a poznamenal, že Džibutsko, Etiopie a Saúdská Arábie asistovaly při evakuaci.

Dva američtí představitelé obeznámení s misí řekli agentuře Associated Press, že zaměstnanci americké ambasády byli letecky převezeni na neznámé místo v Etiopii. Předpokládá se, že příkaz k evakuaci se vztahuje na asi 70 občanů USA.

S odjezdem zaměstnanců ambasády Washington na neurčito uzavřel americkou misi v Chartúmu a Bílý dům uvedl, že neplánuje vládou řízenou evakuaci odhadovaných 16 000 amerických občanů registrovaných na ambasádě jako v Súdánu.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve svém tweetu uvedl, že USA „budou i nadále pomáhat Američanům plánovat jejich bezpečnost“ v Súdánu a budou usilovat o příměří, „aby zabránily dalšímu poškození súdánského národa“.

.@tweet Procesy pozastaveny @tweet Evakuace veškerého personálu USA a jejich rodin. I nadále pomáháme Američanům plánovat jejich bezpečnost. Budeme také nadále usilovat o rozšíření příměří, abychom zabránili dalšímu poškození súdánského národa. Tajemník Anthony Blinken (@SecBlinken) 23. dubna 2023

Více než 150 lidí z různých zemí se v sobotu dostalo do bezpečí v Saúdské Arábii při první ohlášené evakuaci civilistů ze Súdánu.

Saúdské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo v sobotu „bezpečný příjezd“ 91 svých občanů spolu s občany Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátů, Egypta, Tuniska, Pákistánu, Indie, Bulharska, Bangladéše, Filipín a Kanady. a Burkina Faso. .

Saúdské námořní síly převážely civilisty, včetně diplomatů a mezinárodních úředníků, přes Rudé moře z Port Sudan do Džiddy.

Zahraniční země uvedly, že se připravují na možnou evakuaci dalších tisíců svých občanů, ačkoli hlavní súdánské letiště zůstalo zavřené. Pokračující boje si vyžádaly stovky mrtvých a tisíce zraněných, protože lidé se přizpůsobili, aby přežili nedostatek elektřiny a jídla.

Armáda vedená Abdelem Fattáhem al-Burhanem a její rival, Síly rychlé podpory, vedené Mohamedem Hamdanem Dagalem, lépe známým jako Hemedti, zatím od vypuknutí nepřátelství téměř na denní bázi nedodržují příměří dohodnuté. dne 15. dubna.

„Myslím, že to nepřežijeme.“

Matthew Magok, student z Chartúmu, řekl Al-Džazíře, že situace je strašná, zvláště když není k dispozici jídlo a bezduché střelby.

Chceme opustit tuto zemi kvůli bezpečí. Slyšeli jsme, že v příštích dnech se situace ještě zhorší. Myslím, že to nepřežijeme, chceme pryč.

Sobotní boje porušily to, co mělo být třídenním příměřím od pátku, které mělo občanům umožnit dostat se do bezpečí a navštívit rodinu během svátku Eid al-Fitr. Obě strany se navzájem obvinily z nerespektování příměří.

„Nemám žádný problém s příměřím,“ řekl Hemedti v sobotu pozdě večer Al Arabiya. „ony [the army] Nerespektoval jsi ho. Pokud ji budou respektovat, budeme ji také.“

Organizace spojených národů a zahraniční země vyzvaly soupeřící vojenské vůdce, aby respektovali vyhlášené příměří, otevřeli bezpečný průchod pro civilisty prchající z bojů a umožnili dodání tolik potřebné potravin a lékařské pomoci.

Khaled Ahmed Idris, ředitel Omdurmanské fakultní nemocnice v severním Chartúmu, řekl Al-Džazíře, že existuje vážný nedostatek zdravotnického personálu a že personál byl v současné době v nemocnici, když minulý týden vypukly boje. Řekl, že nemocnice funguje pouze na 20 procent kapacity kvůli bojům, které brání personálu v přístupu k ní.

Již neexistuje žádný způsob, jak přivést další zdravotnický personál z jejich domovů nebo oblastí do nemocnice. Samozřejmě, že lékaři a sestry, kteří jsou zde od minulé soboty, jsou zcela vyčerpaní.“

Očekává se, že západní země pošlou letadla svým občanům z Džibuti, i když súdánská armáda prohlásila, že letiště v Chartúmu a Nyale, největším městě Dárfúru, jsou problém, a není jasné, kdy to bude možné.

Zahraniční diplomat pod podmínkou anonymity uvedl, že někteří diplomatičtí zaměstnanci v Chartúmu doufají, že budou v příštích dvou dnech letecky evakuováni z Port Súdánu.