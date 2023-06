Co je exkluzivita pro Xbox South of Midnight a kdo ji vyrábí?

Hrozné, bluesové jižní půlnoc Byl to jeden z nejpoutavějších upoutávek odhalených v neděli na Xbox Game Show, ale je to také jeden z nejzáhadnějších, který by se mohl snadno ztratit uprostřed bujarého cestování, jako je oživení mýtusodhalení Star Wars Outlawsa obří hvězdné pole výpis informací. o čem to mluví? jak budete hrát? Jaký je jeho rodokmen? Jak budete proplouvat obtížnými vodami v hlubinách Jižní Ameriky?

Někteří, ne-li všichni, na tyto otázky odpověděli Oficiální vývojářský rozhovor na Xbox Wire. Krátká verze: Je to temné, magické, magické dobrodružství od tvůrců Šťastných je nás málo Prozkoumá folklór, hudbu a venkovské prostředí fiktivního Jihu – ale studio Compulsion Games zatím moc neříká, jak to bude hrát.

Kdy vyjde South of Midnight a je to exkluzivita pro Xbox?

Nebylo oznámeno žádné datum vydání. Microsoft však ve své prezentaci datoval několik her do roku 2024 jižní půlnoc Nebyl to jeden z nich – jako mýtus, mohlo by to být dál. Jako vydání Xbox Game Studios přichází na Windows PC, Xbox Series X, Game Pass a Steam.

Kdo dělá jih od půlnoci?

Toto je ta snadná část. Compulsion Games je kanadské studio se sídlem v Montrealu založené bývalým vývojářem Arkane Studios Guillaume Provostem. Jako nezávislá producentka vytvořila krásnou, ale štíhlou puzzle plošinovku z roku 2013 rozhovor a 2018 Šťastných je nás málo, dystopická hororová hra z pohledu první osoby s prvky roguelike zasazená do zvrácené Anglie 60. let. Microsoft získal Compulsion a Xbox Game Studios se stalo prvním týmem v roce 2018.

nátlakové stránky Říká, že si klade za cíl dělat „halucinační dobrodružství v podivných, ale provokativně známých světech“, s bohatými příběhy a budováním světa a „ručně vyrobeným“ dojmem. Jeho hry jsou postaveny na silných uměleckých stylech a pozoruhodných literárních a kulturních odkazech (George Orwell, W vězeň na Šťastných je nás málo; William Faulkner, Lovecká nocBlues od Roberta Johnsona jižní půlnoc).

Existuje také určitá praktická účast od Microsoftu: Narativní producent a kreativní specialista James Lewis pracuje na hře ze své každodenní práce jako vedoucí vývojářského akceleračního programu ID @ Xbox. Lewis, který je černoch, pomáhá zajistit, aby kanadský vývojář zacházel s prostředím a postavami citlivě.

Obrázek: Conquer Games/Xbox Game Studios

K čemu patříš?

V magické verzi moderního venkovského Jihu se hlavní hrdinka Hazel snaží napravit rozbitý svět tím, že se setká s mýtickými tvory pocházejícími z jižanského folklóru. Kreativní ředitel David Sears, který v této oblasti prožil dětství, řekl, že ho „z velké části inspirovaly mé toulky po zapomenutých farmách a opuštěných místech Mississippi“.

Hazel je tkadlec, umí používat magii k boji a procházení. Sears říká, že její tkalcovská magie jí umožňuje „vzít vlákna, která tvoří vesmír, a utkat nebo roztočit je do užitečných tvarů, které může hráč použít“. Vlivy jsou „plné fraktální geometrie vyjádřené v pletenině a ubrousku – vše je modelováno podle textilií“. Hazel má sílu a moudrost, ale bude mít také chybnou lidskou stránku, která je ovlivněna její rodinou a světem, ve kterém vyrostla: „Má mnoho stejných problémů jako skuteční lidé,“ říká Sears.

Stejně tak stvoření z folklóru – jako monstrum, které se záhadně objeví v traileru (an tamazight), nebo Haints (zlí duchové, kteří se bojí modré barvy) – Hazel se setká s více ambivalentními postavami, jako je Shakin‘ Bones, prohnaný zpívající obr z traileru. Je to nesmrtelný archon, inspirovaný částečně Charonem, mořeplavcem v řecké mytologii, a částečně bluesmanem Johnsonem, který se podle legendy na křižovatce dohodl s ďáblem. Není jasné, zda je nebo není na Hazelově straně, a Sears naznačuje, že v tomto světě mohou existovat i jiné hrozby než monstra, kterým Hazel čelí.

Jak budete hrát South of Midnight?

Sears a Lewis o tom dávají velmi málo, ale některé základy známe z dřívějšího rozhovoru, který se uskutečnil před odhalením hry. V rozhovoru ve francouzštině z roku 2021 s Xbox Squad (Jak jsem již zmínil VGC), vývojářka Public Relations and Community Naila Hajas z Compulsion uvedla, že tým pracuje na narativní hře pro třetí osobu. to nebude Šťastných je nás máloRoguelike prvky a na rozdíl od této hry nebudou debutovat v Early Access. „Příští hra je příběh a my víme, kam jdeme,“ řekla.

Obrázek: Conquer Games/Xbox Game Studios

Jak se Nucení vypořádá s hrou o černošce na jihu?

V rozhovoru pro Xbox Wire se zdá, že Sears je na to hrdý jižní půlnoc Bude představovat hlavní prostředí a postavu, která není ve hrách málo zastoupena, ale je si vědoma nebezpečí, která s tím spojená zvenčí. Zde přichází na řadu Lewis, který spolupracuje s vývojáři z marginalizovaných skupin. Compulsion také vyhledala další vnější pomoc, včetně interních zdrojů společnosti Microsoft, jako je Black Employee Resource Group společnosti Xbox a externí konzultanti. Lewis však říká, že zastoupení v Compulsion samotném, zejména v týmu autorů, je zásadní: „Přístup k tomu musí začít odpovídajícím zastoupením v týmu, přičemž klíčem je zajistit, že v našem narativním týmu máme černošky a barevné ženy. „Chápat a psát Hazelin hlas.

Bude se hra zabývat hořkou a rasistickou historií (a současností) Jihu? Lewis to zní, jako by ho někdo poznal, ale není to hlavní tah příběhu.

„Nemusíte být z tohoto regionu, abyste svědčili, že americký jih má historii, která ztěžuje jeho použití jako prostředí bez jeho těžké minulosti, jejíž vliv můžeme pociťovat dodnes.“ Ale říká: „Úkolem Hazel není napravovat rasismus nebo neklidnou historii Jihu. Tyto výzvy k ní nejsou fér. Jejím úkolem je být vnímána jako nadcházející osoba ve děsivém a krásném světě. Je to autentická osoba, o které doufá, že ji poznají lidé, jako je moje žena, dcera a matka – kteří všichni vypadají jako Hazel.“ – a komunikovat s ní.