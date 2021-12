‚The Witcher‘ se objevuje v Top 10 Seconds na Netflixu před sezónou 2

Před páteční premiérou druhé řady se první řada Zaklínače v posledních dnech pomalu vkrádala do top 10 žebříčků na Netflixu, což naznačuje, že diváci rekapitulují události první řady, takže jsou všichni připraveni na potřeby týdne.

Je to poprvé, co pro něj máme nějakých 10 nejlepších dat kouzelník Sezóna 1: Sezóna 1 byla vydána v prosinci 2019 a globální uvedení Top 10 se uskutečnilo až začátkem následujícího roku. Víme, že kouzelník Za svou dvouminutovou periodu zaznamenal 76 milionů zhlédnutí, čímž se stal druhým nejsledovanějším anglickým programem využívajícím tuto nedávno nahrazenou metriku.

Kde se Zaklínač znovu objeví v Top 10 Netflixu?

Více než 50 zemí má nyní Zaklínače buď zpět, nebo debutuje v první desítce. Nejlépe se mu daří v zemích, jako je Polsko, Srbsko, Rakousko a Česká republika, ale jeho popularita obecně roste.

Velká Británie měla nejdelší reprízu, protože show byla od minulého týdne v první desítce. Od 13. prosince je pořad zpět na třetím místě.

Spojené státy zažily kouzelník První sezóna znovu vstoupila do první desítky 11. prosince se vzestupem na pátou 13. prosince.

FlixPatrol sestavil dva žebříčky, které poskytují vizuální důkaz o rostoucí popularitě pořadu.

I když je to poprvé kouzelník V mnoha regionech se dostal do první desítky, k celkovým číslům se přidává pouze v zemích východní Evropy a Ruska. Země jako Maďarsko, Rusko, Česká republika, Slovensko a Ukrajina figurují Zaklínače v první desítce měsíce.

V Rusku, kouzelník V první desítce se objevoval celkem téměř 500 dní. To by nemělo být velkým překvapením vzhledem k tomu, že „kult“ je jako sledování knih v těchto oblastech.

Nemělo by být žádným překvapením, že se mnozí znovu ponoří do Zaklínače a ani to není zcela nový fenomén. Viděli jsme vydání pokračování filmů, která způsobila, že předchozí záznamy se objevily v první desítce (armáda mrtvých A pro všechny kluky Jsou to dva dobré příklady z poslední doby.)

První sezóna kouzelník Nebyl to lineární příběh, kde běží na různých časových liniích a vzájemně se kříží. kvůli velikosti kouzelníkTo byl jediný způsob, jak zajistit, abychom měli dostatek času s našimi třemi hlavními hrdiny, než se konečně znovu sejdou. Jiní by mohli namítnout, že to bylo složité.

Pokud byste se raději nevrátili a znovu sledovali celou první sezónu, Netflix sestavil před pátkem 15minutovou rekapitulaci. Také tušíme, že Netflix při vstupu do první epizody v pátek ukáže podobnou synopsi, kterou lze přeskočit.

Také tento týden, sociální účty kouzelník Opět probíhá akce s názvem „Čarodějnice“, kde každý den dostáváme nové dárky. Včera byla vydána první lahůdka v podobě nového klipu Ciri, jak ve druhé sezóně zkouší kyvadlo.

Naši přátelé z Redanian Intelligence také zkontrolovali všechny rozhovory provedené na prodejnách. Mezi nejvýznamnější patří odhalení Henryho Cavilla Jak zaplatit za přesnější knihu Geralt„V sezóně 2 a jak herec Přidána scéna pro druhou řadu bez povolení.

Jste nadšení pro kouzelník Přichází sezóna 2 na Netflix? Dejte nám vědět v komentářích níže.