Kanadské vízum pro občany České republiky, Řecka, Francie, Dánska a Německa

tisková zpráva Zveřejněno 16. srpna 2023

Kanadské vízum pro české občany

Kanadská vláda zavedla toto online zrušení vízové ​​povinnosti pro určité země v roce 2015. Čeští obyvatelé nepotřebují vízum k cestě do Kanady za turistikou, obchodem nebo cestou. Canadian eTA je online cestovní povolení platné v Kanadě. Občané České republiky, kteří navštíví Kanadu, mohou vstoupit do země s kanadskou eTA (Electronic Travel Authorization). Čeští obyvatelé musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Platí pět let a umožňuje českým občanům pobývat v zemi při každé návštěvě až šest měsíců. Pokud bude eTA přijata, bude elektronicky spojena s pasem cestujícího. Cestovatelé, kteří mají v úmyslu navštívit Kanadu z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, by se měli obrátit na nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Čeští cestovatelé, kteří splňují všechny kanadské požadavky eTA, mohou vyplnit formulář žádosti o eTA online. Formulář je jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění zabere 20 minut.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Kanadské vízum pro občany Dánska

Jelikož je Dánsko členem Evropské unie, jeho občané nepotřebují vízum. V reakci na rostoucí teroristickou aktivitu po celém světě vznikl v roce 2016 program eTA, který má prověřovat zahraniční cestovatele. Dánští občané musí získat kanadský ETA. Držitelé dánských pasů budou ke vstupu do Kanady potřebovat elektronickou cestovní autorizaci (eTA) nebo vízum. Dánští občané musí požádat o kanadské vízum eTA, aby mohli do Kanady na krátkou dobu vstoupit za obecným turistickým, obchodním, dopravním nebo lékařským účelem. Dánští občané musí mít kanadský ETA, cestovní doklad ve formě online elektronického formuláře žádosti. Vzhledem k tomu, že kanadský eTA je bezvízový styk s více vstupy, mohou žadatelé pobývat v Kanadě tolikrát, kolikrát chtějí, celkem dní nebo až 180 dní na každou návštěvu. Kanadský eTA je připojen k vašemu dánskému pasu online. Turistické vízum z Dánska do Kanady je platné po dobu pěti let nebo do vypršení platnosti vašeho pasu (podle toho, co nastane dříve). Kanadský proces žádosti o eTA je jednoduchý a trvá méně než 30 minut. Vše, co potřebujete, je počítač nebo jiné elektronické zařízení a připojení k internetu.

Kanadské vízové ​​požadavky pro občany Dánska

Platný cestovní doklad nebo pas platný minimálně šest měsíců od data vašeho příjezdu.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Kanadské vízum pro francouzské občany

Státní příslušníci více než 50 zemí bez vízové ​​povinnosti, včetně Francie, mohou žádat o kanadské eTA od jeho spuštění v roce 2015. Francouzští občané mohou využít svůj Canada eTA k cestě do Kanady za turistikou, obchodem, rodinnými návštěvami nebo tranzitem. Rychlý online proces žádosti umožňuje francouzským státním příslušníkům vstoupit do Kanady bez víz. Kanadský eTA je bezvízový styk, běžně známý jako kanadské elektronické cestovní povolení pro držitele francouzských pasů. Francouzští návštěvníci Kanady za prací nebo zábavou musí před vstupem do země získat platnou vízovou povinnost po dobu až šesti měsíců. Kanadský eTA má mnoho výhod. Za prvé, francouzští občané mohou zůstat v Kanadě maximálně 6 měsíců v kuse se svým kanadským eTA. Kanadský eTA pro francouzské občany je platný 5 let nebo do vypršení platnosti cestovního pasu (podle toho, co nastane dříve). Kanadské cestovní povolení je bezvízový styk pro více vstupů a umožňuje francouzským cestujícím vstoupit a vycestovat z Kanady tolikrát, kolikrát chtějí během doby platnosti. Díky online iniciativě kanadské vlády již francouzští občané nemusí podstupovat zdlouhavý proces podávání žádostí, aby získali z Francie bezvízový styk pro Kanadu. Francouzští cestovatelé mohou získat eTA pro Kanadu vyplněním jednoduchého online formuláře žádosti. Systém se snadno používá a vyplnění formuláře obvykle nezabere více než 15 minut.

Dokumentační požadavky pro francouzské občany

Platný cestovní pas: Platný bimetrický pas. Každý žadatel musí být držitelem bimetrického pasu platného minimálně 6 měsíců od data vstupu do Kanady.

E-mailová adresa: Musíte zadat platnou e-mailovou adresu, protože potvrzení ETA bude zasláno e-mailem ve formátu PDF. Přestože je ETA přiložen elektronicky k vašemu pasu a nepotřebujete jeho kopii, většina lidí si jej raději vytiskne.

Platební metody: K úhradě poplatku za ETA můžete použít kreditní nebo debetní kartu.

Kanadské vízum pro německé občany

Kanadská elektronická cestovní autorizace (eTA) byla zavedena v roce 2015 a platí pět let. Německo je jednou z více než 50 zemí, které mohou tento zjednodušený systém využít k získání cestovního povolení do Kanady, aniž by museli trávit čas žádostí o běžné vízum na konzulátu. Kanadský eTA pro Němce platí pro různé aktivity v Kanadě, včetně cestovního ruchu, obchodu a cestování. Kanadský eTA je digitální vízum, které umožňuje německým občanům navštívit Kanadu. Schválené kanadské eTA je vícevstupové cestovní povolení, které vám umožňuje zůstat celkem 180 dní na každý vstup. Umožňuje německým občanům žádat online o vízum do Kanady. Vzhledem k tomu, že kanadský eTA je dokument s více vstupy, mohou ho cestující z Německa použít ke vstupu a výstupu z Kanady, kdykoli si to přejí, pokud zůstanou v době platnosti svého kanadského eTA. Díky nedávné iniciativě kanadské vlády je nyní snazší než kdy dříve získat bezvízový styk pro návštěvu Kanady prostřednictvím online aplikace eTA, což eliminuje potíže s osobním žádostí o vízum na kanadské ambasádě.

Kanadské požadavky na ETA pro německé občany

Cestovní pas: Pro získání kanadského víza eTA musí všichni němečtí občané vlastnit platný německý pas s platností minimálně 6 měsíců.

E-mail: Dokument obdržíte e-mailem. Zadejte tedy platnou e-mailovou adresu. Když dostanete svůj odhadovaný čas příjezdu, nemusíte mít u sebe kopii, ale pokud chcete, můžete si ji vytisknout.

Platba: K úhradě poplatku za přihlášku eTA můžete použít debetní nebo kreditní kartu.

Kanadské vízum pro občany Řecka

Všichni řečtí občané musí mít vízum nebo bezvízový styk, aby mohli legálně vstoupit do Kanady. Řečtí občané musí požádat o kanadské vízum Eta pro vstup do Kanady za účelem běžného cestovního ruchu, obchodní dopravy nebo lékařských účelů. Požádejte o Eta pro vstup a pobyt v Kanadě. V roce 2016 kanadská vláda zavedla online bezvízový styk Eta pro řecké občany, který lze získat vyplněním žádosti. Řeckem schválená kanadská vízová povinnost je vícevstupové cestovní povolení, které vám umožňuje zůstat v Kanadě po dobu až šesti měsíců při každém vstupu na letiště. Po přijetí bude váš kanadský bezvízový styk Canadian Eta elektronicky propojen s řeckým pasem použitým k vyplnění žádosti. Kanadské turistické povolení (Canadian ETA) je platné po dobu pěti let nebo do vypršení platnosti příslušného pasu (podle toho, co nastane dříve). Kanadský eTA pro řecké občany lze zažádat online za účelem získání schváleného cestovního povolení elektronicky připojeného k cestovnímu pasu, čímž odpadá nutnost navštěvovat konzulát nebo ambasádu za účelem podání žádosti o vízum.

Kanadské požadavky ETA pro občany Řecka

Platný pas – Pro získání kanadského víza eTA musí všichni řečtí občané vlastnit platný biometrický pas vydaný řeckou vládou s platností alespoň 6 měsíců.

Osobní údaje – Při vyplňování žádosti musí všichni cestující poskytnout informace o sobě, jako jsou své osobní údaje (adresa, kontaktní údaje), povolání a zaměstnání, údaje o pasu a cestovní údaje.

Platná e-mailová adresa pro příjem eTA do jejich e-mailové schránky.

Formální způsob platby – K úhradě poplatku za přihlášku eTA můžete použít debetní nebo kreditní kartu.

