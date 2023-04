Mat – Jay Byrne plánuje použít Journeymana k vybudování bodu Robbie Burke

Skupina Jiří [5(4)-9(3)-1] Neúmyslně vstoupil doprostřed J Mozek [9(2)-8(2) and Robbie Burke [3(2)-1(0)-1] Nenávist.

Málo známý tovaryš zaujme v sobotu na výstavě Ring Kinga ve Waterfordu vnější rohový post, ale nemá typický venkovní den.

Vracející se Byrne má v plánu využít Krupu, aby se vyjádřil, natáhne dva prsty svému kolegovi Dubu Burkeovi a připraví derby střet s populárním rodákem z Gilmoru.

Ve skutečnosti se „Vyjednavač“ pokusil bojovat proti stíhačce České republiky s ohledem na absolventa Krumlina.

Grupa dokázala loni v Dublinu remizovat s Burkem, což dalo Byrneovi šanci na příznivé srovnání v aréně SETU, a osobně poháněl vzájemnou výměnu mezi těmito páry.

Byrne se vyjádřil k Burkově kariéře, když přiznal, že udělal chybu, ale byl naštvaný, že Burke neodpověděl.

Bývalý nadhazovač Bray Wanderers říká, že výsledek je nyní osobní, takže chudák Krupa zůstává v palbě.

„Minulý týden jsem začal hledat soupeře a myslel jsem na Jiřího Krupu, kterého jsem loni v Dublinu remizoval s Robbiem Burkem,“ řekl Byrne pro Irish-boxing.com.

„Robbie a já jsme si v té době prohodili pár slov a on nebyl nadšený z komentáře, který jsem udělal o tom, že bojuje nebo přebírá jeho firmu. Podívej, měl pravdu, neměl jsem s ním nic společného, ​​ale řekl pár osobních věcí, které neměl říkat a které na mě neudělaly dojem.

„Já jsem se za svůj komentář omluvil a on ne, tak jsem to vzal osobně,“ vysvětluje.

Napálený Byron nyní plánuje překonat Burkeův výkon proti cestujícímu.

Pokud dokáže vyhrát svůj první boj od konce roku 2019, bude se snažit urovnat zášť v ringu přímějším způsobem.

„Měl jsem v té době čtyři kameny nadváhu a řekl jsem, že ho letos uvidím. Řekl, že budu litovat, když budeme bojovat. Tak tady jsem fit a připravený! Udělám Grupě, co on nemůže, pokud je dost chlap, aby dodržel slovo, jsem připraven na 8 kol okamžitě.

„Udělám jeho váhu, aby neměl důvod odmítat,“ pokračuje, „Robbie se mi vůbec nelíbí, myslím to vážně. Promluvil jsem a omluvil se za to, nicméně osobně ne „Neházej kameny. Jsem na něj v boxu. Při vší úctě, pokud se to stane, stane se to, ale pokud ne, nijak mě to neztratí.“

Burkeho jméno bylo čtvrté od doby, kdy Byrne potvrdil svůj comeback s vítězem Craig McCarthy A Graham McCormack BUI zápas o titul v super střední váze s šampionem BBBofC Celtic na jeho hitparádě Ben McGivern.

Obvykle je to génius manažera bojů, který vytváří masivní příběhy kolem opakujících se bojů, a jeho návrat k obchodní stránce hry si užívá stejně jako bojová hra samotná.

„Proboha, je dobré být zpátky,“ usmívá se.

Byron zpočátku čelil konfliktu s survivalistou Seamus DevlinBojovník, který nyní bojuje s Cathal Crowley, končí svou dovolenou.

Jeho příprava a předzápasový zápas ho však přiměly hledat těžší výzvu, o které cítil, že ho otestuje, a Pete Taylor si myslel, že boj umožní starému psovi vyzkoušet nové triky.

Jsem před sobotou. Těším se, až ukážu zlepšení, o kterých si Pete myslel, že jsem v zápase dosáhl, už nechci být bojovník, cítím, že jsem schopen snést co nejmenší tresty, boxovat a hýbat se.