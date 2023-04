Alex Ayala začíná svou cestu na French Open na ITF W60 Chiasso

Alex Ayala čeká na začátku své antukové sezóny další stoupání do kopce, když se utká s několika veterány na ITF W60 Chiasso Open ve Švýcarsku.

MANILA, Filipíny – Filipínská tenisová hvězda Alex Ayala zahájí svou antukovou sezónu ve Švýcarsku, kde bude startovat na ITF W60 Chiasso Open.

Tento 17letý hráč se snaží získat divokou kartu do kvalifikace French Open 2023, která začíná 22. května. K tomu musí dosahovat dobrých výsledků a dělat deep runy v turnajích, kterých se zúčastní v příštím páru. týdnů.

Cesta na Roland Garros, které je na 215. místě světového žebříčku, začíná střetem v prvním kole s dvaatřicetiletou Rumunkou Alexandrou Ignatic. V současné době je Ignatik na světovém žebříčku č. 219, několikrát se zúčastnil všech čtyř grandslamových akcí a je hodnocen jako 59.

Hvězdné pole

Ayala pozastaví svou práci v akci ve Švýcarsku za 60 000 $, kde bude čelit bannerovému poli v čele s nejlepší nasazenou Argentinkou a bývalou světovou 36. Nadiou Podorowskou.

Aktuálně 103Výzkum a vývoj Ve světovém žebříčku se 26letá argentinská antuková specialistka dostala na French Open 2020 do semifinále dvouhry žen a na French Open 2021 do semifinále ženské čtyřhry.

Simona Walterová, druhá nasazená a domácí město turnaje, je někdo, koho Ayala zná. Ayala předčila Waltera v rovných setech na W25 Manacor ve Španělsku v roce 2021.

Walter se k Ayale vrátil dvakrát a ve stejném roce ji porazil ve třech setech na W15 Manacor a W60 Bellinzona ve Švýcarsku.

Třetí semeno Jelena En Albon je 137y ve světě a navíc budete mít jako švýcarský občan výhodu tuzemských soudů.

Pokud Ayala stáhne Ignatic, bude mít filipínskou tenistku matoucí zápas ve druhém kole, kde by se mohla střetnout s sedmou nasazenou Rumunkou Elenou Gabrielou Rus nebo s Ukrajinkou Elenou Svitolinovou.

Loni se bývalá 51. světová jednička Rossová dostala do druhého kola ženské dvouhry na Australian Open i US Open a do semifinále ženské čtyřhry na letošním Australian Open.

Svitolinová, dříve světová trojka, se dostala do semifinále dvouhry žen ve Wimbledonu a US Open a do čtvrtfinále na Australian Open a French Open. Získala pro svou zemi bronzovou medaili v soutěži žen ve dvouhře na olympijských hrách v Tokiu.

Ayala má také zamluveno hrát čtyřhru v úterý 11. dubna. Na Face 4 se spojí s 19letou Barborou Palíkovou z České republikyy Semenem je Anna Česková z České republiky a veteránka z Indonésie Beatriz Jomulia.

Naposledy viděla Ayala divoký vstup na Miami Open 21. března, kde ji v úvodním kole vyřadila 32letá Rumunka Irina-Camelia Bego.

Co čeká další filipínské tenisové hvězdy

Tento týden se na kurt postaví také další dva filipínští tenisoví velmistři.

Francis Casey Alcantara, který skončil druhý na ITF M15 Championships v Singapuru, se znovu sejde s Pruchya Isaro z Thajska, když vstoupí do M25 Indonesia International Championships.

Alcantara a Izzaro, kteří jsou nasazeni jako čtvrtí v $25,000 ITF eventu, v prvním kole porazí Blakea Baildona z Austrálie a Maxima Jonese z Thajska.

V Mexiku jsou Ruben Gonzalez a americký partner Alex Lawson druhými nasazenými na Lyon Open ATP Challenger Mextenis. Gonzalez a Lawson zahajují své tažení proti Argentincům Renzo Olivovi a Thiago Tirante. -Rappler.com