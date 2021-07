Olympijské hry v Tokiu: Český hráč TT propuštěn po pozitivním testu na Covid | Novinky z Tokijských olympijských her

Tři sportovci ze tří různých zemí byli diskvalifikováni z olympiády poté, co byli ve středu pozitivně testováni na Covid-19, necelé dva dny před zahájením turnaje, a to kvůli rostoucím obavám o bezpečnost zdraví.Chilský hráč taekwondo Fernanda Aguirre, holandský krasobruslař Candy Jacobs a český hráč TT Pavel Sirocic byli ve středu nuceni odstoupit ze svých soutěží a umístit je do karantény.

Aguirre měl pozitivní test při příjezdu na letiště, zatímco výsledky Jacobse a Siruceka byly odhaleny v Game Village, čímž se celkový počet případů v přísně střeženém zařízení zvýšil na sedm.

Národní olympijský výbor Chile uvedl ve svém prohlášení, že „Fernanda Aguirreová měla pozitivní testy na Covid-19 v testech provedených po jejím příchodu do Japonska.“

Jacobs zveřejnila zprávu na své stránce Instagramu a oznámila, že její olympijská kampaň skončila.

„Jsem smutná,” napsala. „Bohužel jsem dnes ráno měla pozitivní test na Covid-19, což znamená, že moje olympijská cesta zde končí … Udělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych tomuto scénáři zabránil, a učinil jsem všechna opatření. ”

Český olympijský výbor ve svém prohlášení potvrdil kromě dvou případů zjištěných v úterý test Sirocic.

„Nyní je v izolaci, stejně jako všichni ostatní tři členové českého týmu, kde testy na antigeny a poté PCR v posledních dnech odhalily přítomnost viru,“ uvedl Český národní výbor.

Sportovní ředitel jednotky, Martin Doctor, uvedl, že situace je mimo jejich kontrolu.

“Je nám velmi líto celé situace … Nikdo z nás nemůže úplně kontrolovat šíření viru, bez ohledu na to, jak moc se chráníme. Musím říci, že na mě udělalo dojem postoj Pavla, Ondry Piroska (pánská pláž volejbal) a Simon Nausch (trenér). plážový volejbal), reagovali na tuto situaci. “

Kvůli novému případu podstoupilo ve středu ráno několik dalších českých sportovců, kteří byli v kontaktu s dříve infikovanými lidmi, testování PCR.

„V tuto chvíli víme, že další dva sportovci čekají na potvrzující test PCR,“ dodal Doktor.

Aguirre cestovala do Tokia z Uzbekistánu s negativní zprávou Covida, ale pozitivně testovala jak antigeny, tak PCR testy prováděné na letišti zde, poté byla izolována ve určeném zařízení.

Chilský olympijský výbor uvedl, že „sportovec je bez příznaků a je v dobrém zdravotním stavu, ale bohužel nebude moci v tomto případě soutěžit, protože japonské zdravotní úřady ukládají karanténu v délce nejméně 10 dnů.“

Taekwondo událost začíná v sobotu.

Její trenér Jose Zapata byl také umístěn do karantény navzdory negativním testům, protože byl považován za blízkého kontaktu.

Aguirre byl jedním z osmi případů Covid-19 u osob souvisejících s hrami, které ve středu odhalil organizační výbor.

Před Aguirre a Jacobsem bylo zjištěno, že virus nakazilo pět sportovců, z nichž tři pobývali ve vesnici Games Village, ale žádný z nich virus po příletu na letiště nedostal.

Celkový počet případů Covid souvisejících s hrami vzrostl na 75 a ve středu bylo přidáno osm případů.

Olympiáda ovlivněná Covidy se otevře v pátek a potrvá do 8. srpna bez diváků.

Navzdory rostoucím obavám o zdraví trval Mezinárodní olympijský výbor na tom, že zrušení akce není možné.