Na PS5 a PS4 je nyní k dispozici 17 dalších her PS Plus Extra a Premium

účast v Zatlačte krabici na

Přišla nejnovější měsíční aktualizace pro PS Plus Extra a PS Plus Premium a je to další skvělá aktualizace. Letošní březnový výběr softwaru pro tyto vyšší úrovně předplatného zahrnuje celkem 17 her a je zde pěkný rozpětí, které by mělo každému poskytnout něco, z čeho se bude bavit. Tyto hry jsou nyní k dispozici ke stažení na PS5 a PS4 v Evropě a během několika hodin dorazí na břehy Severní Ameriky.

Pro připomenutí, zde je vše, co k tomu patří:

PS Plus Extra: březen 2023

PS Plus Premium: březen 2023

Tento měsíc nám přináší Tchia, dobrodružství s otevřeným světem, které začíná 1. den na PS Plus Extra. Členové budou mít přístup k této okouzlující nové hře navíc ke všemu výše uvedenému. Pokud používáte PS Plus Premium, získáte také přístup ke zmíněné trojici starších titulů. Ape Academy 2 a Siphon Filter: Dark Mirror přicházejí se sadou odměn pro každého, což je vždy příjemný bonus.

Náš nejnovější průzkum ukazuje, že jste všichni velmi spokojeni s přírůstky tohoto měsíce do našeho katalogu her a kolekce klasických her a nemáme vám to za zlé. Je to skvělá volba. Po mírně neuspokojivém začátku je to, jako by Sony začala dělat pokroky s těmito novými úrovněmi předplatného.