Emma Thompson v intimní Britcom – Prague Reporter

Žena středního věku si se svým online společníkem vytvoří neobvykle intimní vztah Hodně štěstí, Leo Grande, lehká, sexuálně explicitní komedie, která odhaluje některé intimní vrstvy hloubky v epilogu filmu. Toto komediální drama v režii Sophie Hyde.zvířataA 52 úterýZdá se, že na první pohled nenabízí víc než samozřejmé, ale odměňuje diváky, kteří se toho drží.

V tom, co je v podstatě dvouaktová hra a tři scény, Hodně štěstí, Leo Grande Hraje Emma Thompson jako Nancy Stokes, učitelka v důchodu a čerstvá vdova, která se v pozdějších letech rozhodne udělat něco mimořádného: prozkoumat svou sexualitu poté, co měla celý život jednoho partnera, svého zesnulého manžela.

S omezenými možnostmi, touhou držet věci v tajnosti a horlivým smyslem pro získání toho, co chce, se Nancy obrátí do světa online eskort a najde titulární jméno Leo Grande (Daryl McCormack), profík bez jakýchkoliv nesmyslů.

Hodně štěstí, Leo Grande Začíná prvním setkáním mezi Leem a Nancy ve střízlivém hotelu střední třídy. Nervózní Nancy klopýtá, ale Leo, zkušený v těchto věcech, jí to dokáže rozmluvit.

Druhé dějství dodává do mixu vypravěčské napětí. Spokojená s prvním setkáním, Nancy pozve Liu zpět do stejného hotelového pokoje na druhé kolo: ale tentokrát má seznam oblastí, které by chtěla prozkoumat. Také provedla amatérský výzkum, kdo Leo skutečně je, něco, co konečně otřáslo klidným chováním společníka.

Třetí dějství přivádí pár zpět do hotelu, aby se trochu rafinovaně, i když tentokrát sdílí své opravdu intimní myšlenky o šálku kávy místo v ložnici.

v prvních dvou kapitolách, Hodně štěstí, Leo GrandeLehká citlivost Britcomu vede k neautentickému a téměř klamavému zobrazení sexuality a sexuality. Navzdory povaze akcí působí film stejně stydlivě jako Nancy při probírání intimních detailů. Ale pomalu se k tomu dostává: v závěrečných scénách filmu získal určitou sílu s nestoudnou upřímností.

Stejně jako film samotný, i Thompsonův výkon v sérii obsáhlých komedií zahrnuje tichou introspekci. Zpočátku přeháním roli, nelze popřít originalitu, která do postavy postupem času prosakuje, a krutost Hodně štěstí, Leo Grandeposlední chvíle.

McCormack podává hlavní výkon jako titulní Leo Grande, ale přestože je jedinou další postavou ve filmu, nemá tolik práce jako Thompson. Zatímco ve druhém dějství hrozí, že dá své postavě oblouk, ve třetím se vrací jako obvykle.

Hodně štěstí, Leo Grande Je to jako něco vytvořeného během přísných protokolů Covid, s omezeným počtem lidí na obrazovce a (možná) ve skupině. Zdá se ale, že filmaři také nic neobětovali, aby film mohli natočit. I když to může být zpočátku nejisté, Hodně štěstí, Leo Grande Nakonec odmění nemocné diváky.