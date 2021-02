Co pro sport znamená každý krok anglického čtyřstupňového plánu uvolnění uzamčení?

Předseda vlády Boris Johnson stanovil plán, jak zmírnit omezení blokování zavedená v Anglii s cílem omezit šíření koronaviru.

Zde Palestine News Agency zkoumá, jak znovu zavést populární sporty a zúčastnit se živých akcí.

Krok 1 – 8. března a nejdříve 29. března

Krok 1 – Venkovní sporty Populární sport je první po škole, jak jsem slíbil. Od 29. března se otevře oblíbený venkovní sport pro děti i dospělé. Sport bude ve školách a komplexní péči otevřen již 8. března. Revitalizace dětí je hlavní národní prioritou. pic.twitter.com/bs850BuQLY Oliver Dowden 22. února 2021

Od 8. března se lidé mladší 18 let mohou ve škole účastnit sportu v rámci znovuotevření vzdělávacích zařízení od tohoto data nebo v rámci komplexního sponzorství.

Od 29. března, druhé části prvního kroku, se mohou znovu otevřít venkovní sportovní zařízení. Mohou být použity skupinami až šesti lidí, přičemž skupiny různých bublin se zavázaly k sociálnímu distancování.

V této fázi se mohou vrátit i organizovaní dospělí a venkovní sporty pro děti, na které se nebudou vztahovat omezení shromažďování.

Krok 2 – nejdříve 12. dubna

Krok 2 – volný čas a prázdniny tělocvična Vnitřní tělocvičny, venkovní atrakce, jako jsou zábavní parky a zoologické zahrady, v samostatných ubytovacích zařízeních Velikonoční prázdniny bohužel nejsou zachyceny, ale stejně jako u nepodstatného maloobchodu je jasné, že veřejné zdraví musí být na prvním místě. Do května je povoleno h / t pic.twitter.com/SjHRNTeuMI Oliver Dowden 22. února 2021

Vnitřní rekreační zařízení, jako jsou tělocvičny, lze znovu otevřít, ale používají se pouze samostatně nebo jako součást domácího balíčku.

Děti budou moci navštěvovat jakékoli vnitřní aktivity, včetně sportu, bez ohledu na okolnosti.

Plán také definuje duben jako datum, kdy testovací události začnou testovat, jak vylepšené testování a další opatření mohou umožnit bezpečný návrat diváků k událostem bez nutnosti sociálního distancování se.

Krok 3 – nejdříve 17. května

Větší venkovní posezení: max

Menší venkovní prostor: maximálně 4000 nebo 50% kapacity

Vnitřní místa: max.1000, 50% kapacity

Davy se mohou vrátit na sportovní stadiony. Pro větší venkovní prostory to může znamenat až 10 000 lidí; U menších venkovních prostor by limit činil 4000 nebo 50 procent, podle toho, která hodnota je nižší; U vnitřních míst by kapacita byla maximálně 1 000 nebo 50 procent, podle toho, která hodnota je nižší.

Lze obnovit i halové sporty pro dospělé.

Krok 4 – nejdříve 21. června

Anglické utkání Euro 2020 by se mohlo hrát proti České republice 22. června před velkým davem (Nick Potts / Pensylvánie)

Místa plné kapacity jsou možná v závislosti na úspěchu pilotních akcí. V tomto kroku je záměrem „odstranit všechna zákonná omezení sociálního kontaktu“.