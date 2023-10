Nintendo rozšiřuje knihovnu Switch Online N64 o další hru Mario

Aktualizovat [Fri 27th Oct, 2023 02:30 BST]:

Po oznámení začátkem tohoto týdne Nintendo oficiálně zpřístupnilo Mario Party 3 členům Switch Online + Expansion Pack.

Originální příběh [Wed 25th Oct, 2023 02:05 BST]:

Nintendo oznámilo, že tento týden přidá Mario Party 3 ke službě Switch N64 27. října.

Mario Party 3 se poprvé objevil na Nintendo 64 v letech 2000 a 2001. Do sbírky přidává Waluigi a Daisy a obsahuje také první příběhový režim. Navíc je k dispozici šest herních desek a více než 70 miniher.

Zde je několik dalších informací z oficiálního PR Nintenda:

Odhalte jeho vzhled mario tenis ™ Pro systém Nintendo 64 (lze hrát také s aktivním členstvím Nintendo Switch Online + Expansion Pack) se Waluigi připojuje k Mario Party 3 Obsazení postav s jeho vlastním divokým duchem a jeho vlastním chaotickým plátnem – ostrov Waluigi – plný záludných pastí a mazaných vychytávek. Delightful Daisy je také první, kdo to udělal jako první Mario Party V seriálu se objevuje jako hratelná postava, která do soutěže přináší své nesrovnatelné kouzlo.

A samozřejmě co to je Mario Party Hra bez miniher pro více hráčů? **Toto vydání je doslova přeplněné více než 70 šumivými zábavami, které si můžete užít. Přeskočte přes hodiny ve hře Tick Tock Hop, získejte chuť k jídlu a závodte o to, kdo sní pizzu jako první, přehoupejte se od révy k révě ve Vine With Me a běhejte v kruzích v Eye Sore od Super Mario 64™Smějte se hloupě, když kombinujete Toadův obličej ve hře Picture Imperfect nebo se pokuste zvítězit na úžasném summitu Snowball Summit.