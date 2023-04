Náhled: Česká republika vs Polsko – předpovědi, týmové zprávy, sestavy

Sports Mole uvádí páteční zápas kvalifikace mistra Evropy mezi Českou republikou a Polskem včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Česká republika A Polsko Jejich kvalifikační kampaň na Euro 2024 začíná v pátek v Praze.

Jako dva favorité ve skupině E obě země očekávají, že si zajistí automatickou kvalifikaci do finále.

Náhled zápasu

Česká republika začíná své kvalifikační tažení s vědomím, že má na co hrdý rekord, když se dostala do každého finále mistrovství Evropy od doby, kdy se stala nezávislou zemí.

Jejich první vystoupení bylo na Euro 96, když se dostali do finále, a od té doby se dostali také do čtvrtfinále a semifinále.

To vynahradilo jejich beznadějný rekord v kvalifikaci mistrovství světa, kterého dosáhli pouze jednou (2006) na sedm pokusů.

Rozlosování bylo pro Čechy příznivé a reálně by neměli mít problém udržet tak výbornou bilanci ve skupině E.

První dva týmy se kvalifikují automaticky, zatímco další tři týmy ve skupině, Moldavsko, Albánie a Faerské ostrovy, se zúčastní pouze jednoho finále.

Je to papírově nejtěžší zápas, který budou čelit, a moderní podoba Česka je přinejmenším zvláštní.

Prohráli pět z posledních šesti zápasů, což způsobilo, že v roce 2022 sestoupili z Ligy národů UEFA, ale v posledních 13 domácích zápasech utrpěli porážku pouze jednou.

Jejich poslední kvalifikační kampaň nebyla úspěšná, protože se jim nepodařilo dostat na mistrovství světa 2022, ale dostali se do čtvrtfinále na Euro 2020, sérii, která zahrnovala Patrik Chic Vstřelit mistrovský gól a famózní vítězství v osmifinále nad Nizozemskem.

Tento zápas bude znamenat novou éru pro Polsko a nového manažera Fernando Santos Také poté, co opustil svůj post trenéra Portugalska po osmi letech ve vedení.

Nahradil Santose Czeslav Michniewichkterý odešel po prosincovém odchodu z mistrovství světa v Polsku.

Očekávaný byl odchod Polska do osmifinále proti Francii, ale navzdory tomu, že se také poprvé od roku 1986 dostalo do vyřazovací fáze mistrovství světa, došlo k silné kritice trenéra i týmu.

Zábavní faktor byl zpochybněn, když Polsko proklouzlo přes jejich skupinu na gólový rozdíl o čtyři body, přestože skórovalo pouze dvakrát, oba proti Saúdské Arábii.

Santos je známý svým podobně praktickým stylem, ale úspěch na Euru 2016 a v Lize národů 2018-19 naznačuje, že je stejně efektivní.

Polsko prohrálo pouze jeden z posledních sedmi venkovních zápasů, vyhrálo ve Walesu a remizovalo s Nizozemskem, ale tato porážka byla drtivým vítězstvím 6:1 od Belgie.

V posledním soutěžním střetnutí proti těmto dvěma týmům Polsko prohrálo doma ve Wroclawi na Euru 2012, přičemž Češi vyhráli 1:0, což vedlo k poslednímu Polsku ve skupině A.

Model ČR (všechny soutěže):

Model Polska (všechny soutěže):

Novinky týmu

© Reuters

Od jejich posledního listopadového zápasu proti Turecku došlo v českém kádru k velkým změnám.

šéf Jaroslav Šilhavý Vynechal 11 hráčů, kteří byli součástí tohoto týmu, protože možná hledá nový začátek, jmenoval šest hráčů, kteří tentokrát nejsou zapojeni.

Velká část týmu hraje fotbal také na domácí půdě, 15 hráčů hraje v české nejvyšší soutěži.

Největší hrozbou v jejich týmu jsou nepřekvapivě ti, kteří hrají v pěti nejlepších ligách, s dvojicí Chic a Bayer Leverkusen. Adam Hallusk a Fiorentina Antonín Brack Hlavní útočné porty.

West Ham United Tomáš Suchek Nyní je nejzkušenějším hráčem týmu s 56 starty a tým povede.

Rekordman ve vzhledu polského národního týmu a jeho nejlepší střelec Robert Lewandowski Bude kapitánem své země a doufejme, že povede k dalšímu vítězství na cestě.

V kádru je silný italský kádr s osmi hráči, kteří pravidelně nastupují v italské nejvyšší soutěži.

O prestiži této skupiny nelze pochybovat Petr Zelenskýkterý prožívá skvělou sezonu s lídrem ligy Neapolí.

Polsko je požehnáno dvěma z nejskvělejších obránců v Evropě ve formě Přemyslaw Frankowski A Nikola Zalewskiale oba mohou být použity ve středu pole.

Na straně jsou obranné body, s Premier League double Matty Cash A Jacob Kewer Pouze důvěryhodné předkrmy, např Kamel Glik a byl vyloučen Bartoš Berezinský A Kamel Pjatkovskij Oba jsou infikovaní.

Možná startovní sestava pro ČR:

Pavlenka. Koval, Holz, Brabec, Gemilka; Souček, Král, Barák; Černý, Chic, Hellosik

Možná základní sestava pro Polsko:

Štětín. Cash, Keewer, Bednarek, Frankowski; Kaminski, Zielinski, Szymanski, Linetti, Zalowski; Lewandowski

Říkáme: Česko 1-1 Polsko

S talentem hvězd v obou útokech by to mělo být místo, kde se zápas vyhraje, ale jmenování Santose trenérem Polska by mělo zajistit, aby zůstali silní v defenzivě.

Remíza by nebyla špatným výsledkem pro obě strany, pokud dokážou porazit další tři slabší země ve své skupině.

