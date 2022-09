Dirk Nowitzki je fascinován schopnostmi Tylera Dorseyho v NBA pro Dallas Maves

Dallas Mavericks využili jeden ze svých dvoucestných kontraktů k podpisu Tylera Dorseyho dříve v sezóně… a zatím díky tomu vypadají opravdu chytře.

Dorsey se rychle ukázal jako klíčový přispěvatel do Řecka na mistrovství Evropy v basketbalu 2022 spolu s Giannisem Antetokounmpo. Dařilo se mu to tak dobře, že si legenda Mavs Dirk Nowitzki vzal nějaký čas, aby o tom promluvil.

„V Mavs jsem přivítal Tylera, proti Itálii udělal sadu tří bodů a jsem za něj tak šťastný,“ řekl Nowitzki. Eurohoops.net. „Je to velmi dobrá střela, umí si poradit i s míčem. Jsme z něj nadšení a doufáme, že bude mít dobrý kemp, ale jsme z něj nadšení.“

Není žádným tajemstvím, že Mavs by mohli využít nějaké další bodování a hrát mimo lavičku, když je Jalen Brunson pryč a Spencer Dinwiddie se přesune do základní sestavy s Lukou Doncicem. Vzhledem k tomu, že Dallas tuto potřebu neřeší výměnou, znamená to, že Dorsey by měl mít reálnou šanci vybudovat soupisku Mavs s 15 hráči a zajistit si místo v rotaci trenéra Jasona Kidda.

Dorsey zahodil nabídku nejlukrativnější smlouvy své kariéry s Olympiacos a uzavřel dvoucestnou smlouvu s Maves, takže si jasně myslí, že je hladový a dostatečně odhodlaný zůstat na svém druhém angažmá v NBA.

Během skupinové fáze EuroBasketu měl Dorsey v průměru 15,2 bodu, 2,4 doskoku, 1,6 asistence a 1,6 zisku. Střílel 46,9 procenta z pole a 46,7 procenta ze tříbodového rozpětí.

Řecko se utká s Českou republikou v prvním kole EuroBasket Championship vyřazovacím bojem v neděli ve 13:45 káhirského času. Hra bude dostupná na ESPN+.

