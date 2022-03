Ochutnejte cestu Českou republikou

Ochutnávat chutě a speciality České republiky je úžasné a lahodné – Způsob, jak se ponořit do místního životního stylu

Pro mnohé z nás může být jídlo důležitým faktorem při výběru destinace, když plánujeme své cesty. Ale ať už cestujeme za jídlem nebo ne, ochutnávání místních chutí a delikates je na seznamu každého návštěvníka.



Při cestě do České republiky můžete očekávat zajímavé poplatky. České jídlo, ať už tradičního nebo moderního vzhledu, vykazuje mnoho vlivů. Víte, že chcete chutné jídlo, pochutnejte si na svých chuťových pohárcích.



A ahoj, vegetariáni: mluvíme s vámi!

I když se česká jídla mohou zdát těžká na maso, šťastnou pravdou je, že pro milovníky zeleniny je tu dostatek. Mezi tradiční pokrmy, které si pochutnávají vegetariáni, patří bramborové placky (Výše), Chutné, i když ne ideální pro jídlo! Jedná se o nejoblíbenější street food, přílohu nebo hlavní jídlo. Pak je tu smažený sýr, sliny, jak to zní, a výborné pivo a samozřejmě palačinky. Češi milují sladké creeps. Nejoblíbenější hlavní chod nebo dezert, můžete si vybrat z různých druhů: sladký jogurt, ovocný džem nebo nakrájené čerstvé ovoce či čokoláda.

Polévka It Up!

Lidé v České republice rádi začínají své jídlo delikatesní polévkou v horké misce a s touto vášní jsou čeští kuchaři zběhlí ve vaření polévky. Polévka zde není jen jídlo, ale také pochoutka; Má se za to, že má téměř magické účinky. Bramborová polévka s houbami je jednou z nejoblíbenějších českých polévek. Zahrnuje další polévky připravené v různých verzích po celé zemi (Polévka kyselá a houbová) a (Zakysaná smetana, houbová a bramborová polévka – Výše) V zimě ochutnejte pravou valašskou (Polévka z kysaného zelí), navštivte restauraci Stare Casey v Horny Begwa.