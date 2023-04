BROTHERLY LOVE: Harndens je opět s týmem Kanady Gushue na mistrovství světa mužů v curlingu

Spojka mezi bratry EJ a Ryanem Harndenem přežila letící pěst, baseballovou pálku do hlavy a golfový míček omylem zasažený do zad.

EJ se směje a říká, že neřestné sesterské přátelství zahrnuje „mlátit ze sebe živé svinstvo“, když děti vyrůstají v The Soo.

Tento týden jsou bratři Harndenovi součástí týmu Brada Gushue reprezentujícího Kanadu na mistrovství světa mužů v curlingu na TD Place. V úterý Gushueho tým porazil Čecha Lukáše Klímu 8:3 s působivou ukázkou úderů.

Jako děti byli Harndovi soutěživí, společenští a emocionální, což jsou věci, které se posunuly dál. Smáli se spolu, plakali spolu a plakali spolu. všichni společně. Chodili na vzájemné hry. Stop. Hráli proti sobě videohry. Když se věci zahřejí, budou kolem létat ovladače. Ale vždy drželi spolu.

„Hráli jsme videohry, hokej,“ řekl EJ, „Ryan by pokaždé udělal stejný pohyb. Sjel po straně ledu, sekl před sítí a dal gól. Zbláznil bych se, on by utekl a schoval se za mou mámu a já bych tam spadl.“ problém „.

Při jedné příležitosti EJ, 39letý starší bratr, málem knokautoval Ryana (nyní 36) baseballovou pálkou, když mladík šel před ním. Zpátky na velkém hřišti Ryan odpálí golfový míček, který zasáhne EJ do zad. Aniž by se podíval, jaká škoda byla způsobena, běžel na kolo a rychle jel domů, kde hledal ochranu u své matky.

EJ řekl: „Vzpomínám si, že naši rodiče do nás vštípili to sesterské pouto, i když jsme se hádali, říkali: ‚Jste bratři, postarejte se jeden o druhého.'“ „“

„Když jsme vyrůstali, měli jsme tu a tam své bitvy,“ řekl Ryan. „Ale vždy tam bylo tolik lásky a respektu k sobě navzájem. Podporujeme se ve všem, ať už je to práce, curling, být tátou… ať je to cokoliv.“

Harndenovi synové, kanadský curlingový velikán Eric Harnden, trojnásobný šampion Severního Ontaria, a jeho manželka Sue byli sportovními fanoušky již od raného věku. Hokej, baseball, golf, curling – na co si vzpomenete, mají to v sobě.

„Pro mě to byl především hokej,“ řekl Ryan. „Ale jakmile jsme se začali věnovat soutěžnímu curlingu a zlepšovali se, měli jsme na výběr. A neviděl jsem, že bych se dostal na další úroveň v hokeji. Do NHL jsem nešel.“

Zbožňovali sportovce, jako je Michael Jordan, Doug Gilmore, Wendell Clark a Steve Yzerman. Ale jejich skutečným hrdinou byl jejich otec. Eric kluky do curlingu netlačil. Trénoval je i v hokeji. Ale to, co dokázal, dokonalost a preciznost, kterou předváděl na ledě i mimo něj, byla inspirací.

„Bylo to snadné rozhodnutí, vyrůstali jsme a sledovali, jak se schoulí,“ řekl EJ. „V té době to bylo jako: ‚Člověče, rád bych dělal to, co dělá on.'“ Byli jsme na něj tak hrdí. v Sault Ste. Mary Brier (1990), lidé skandovali jeho jméno. Zapalte v nás plamen. Chtěli jsme jít v jeho stopách. To by se jinak nestalo. Je naším idolem. Chci být schopen inspirovat své děti tak, jako můj otec inspiroval nás. Když se podíváte zpět, je někdy snadné to považovat za samozřejmost. Jak stárneme, jsme hodně vděční za to, co máme a kde jsme byli. Není možné být tam, kde jsme teď, bez podpory (našich rodičů) a oni nás vždy dávají na první místo.

„Chci svým dětem ukázat, že když mají něco, co milují, dokážou úžasné věci. Pokud máte sen, jděte za ním. Jakkoli to může znít realisticky, Ryan a já jsme důkazem toho, že něco dokážete.“ úžasné věci, pokud dostatečně tvrdě pracujete.“ Věřte si a držte se toho, co vás dělá šťastnými.“

Dlouhou dobu hráli bratři ve stejném soutěžním curlingovém týmu, Brad Jacobs přeskakoval. V roce 2014 se odehrálo 14 vystoupení s Brierem a zlatým olympijským medailistou. EJ se připojil k elitnímu týmu Gushue v roce 2022, zatímco Ryan se připojil k Mattu Dunstonovi. Když Gushue hledal náhradu pro mistrovství světa, vybral si Ryana.

V úterním zápase pokračoval Gushueův tým v budování dynamiky. A Gushue srovnal tyto dva a ve třetím endu zvýšil na 3:1. Když Clima ve čtvrtém zápase selhal, Gushue ukradl tři a dostal se do vedení 6-1. Jednotlivé týmy střídaly, dokud Češi po osmém endu neinkasovali.

Ryan Harnden hrál v osmém endu a s trochou pauzy dostal Jeff Walker do vedení.

S bilancí 4-2 je Kanada pevně v mixu, aby skončila v první šestce a získala místo v play off koncem tohoto týdne. Kanada má v příštích dnech nabitý program. Středa, Kanada se utká s Koreou v 9:00 ET, poté se Spojenými státy v 19:00 ve čtvrtek, to je zápas proti Německu a Skotsku. Páteční zápasy budou proti Türkiye a prvnímu Švédsku.

„Byl to dobrý zápas od nás všech,“ řekl Gucio. „Na jednom konci jsme se dostali do problémů, ale udělal jsem trojku, což se mi moc často nedaří. Nejsme přesně tam, kde bychom chtěli být. Poslední dva zápasy se mi líbí, co jsem viděl. Určitě měl jsem v prvních šesti zápasech nějaké škytavky a rád bych se vrátil.“ Pár. Ale nemůžeme si s tím moc dělat starosti. Jediné, co můžeme udělat, je pokusit se vyhrát a uvidíme, co se stane.“