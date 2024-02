Papež: Neochvějná svatost matky Antola byla motivována důvěrou v Boha

Papež František přijal poutníky přicházející z Argentiny u příležitosti kanonizace blahoslavené Marie Antonie svatým Josefem de Paz y Figueroa, známým jako Mama Antola, a ocenil její svatost, víru a vytrvalost.

Autor: Deborah Castellano-Luboff

„Pamatujme, že cesta svatosti zahrnuje důvěru a odříkání,“ protože když blahoslavená Maria Antonia dorazila do Buenos Aires, učinila tak pouze s křížem a bosýma nohama, „protože svou jistotu vložila nikoli do sebe, ale do Boha, důvěřující, že její tvrdá apoštolská práce byla jeho.“

Papež to připomněl v pátek, když se ve Vatikánu setkal s poutníky z Argentiny, kteří jsou v Římě na blahořečení blahoslavené Marie Antonie svatým Josefem de Paz y Figueroa.

Jeptiška narozená v Argentině, známá jako Mama Antola, založila Dům duchovních cvičení v Buenos Aires. Brzy kanonizovaný světec se narodil v roce 1730 v Celibice v Santiagu del Estero a zemřel 7. března 1799 v hlavním městě Argentiny.

Papež František zvolil datum její kanonizace na 11. února 2024, na výročí prvního zjevení Panny Marie v Lurdech.

Pomáháme každému objevit krásu následování Krista

„Zažili jsme, co Bůh od každého z nás chce, abychom mohli objevit jeho povolání, každý ve své životní situaci – ať už je jakákoliv – se vždy shromáždí, abychom dělali vše pro větší slávu Boží a spása duší,“ řekl papež Antola.

Řekl, že blahoslavená máma Antola čerpala potravu z této hypotézy, která leží u kořenů ignaciánské spirituality a která umožnila její práci.

Řekl, že tato záležitost se pro ni stala důležitou prioritou, „takže jednou z jejích hlavních starostí, když byl potlačován jezuitský řád, bylo sama vykonávat duchovní cvičení, ve snaze pomoci každému objevit krásu následování Krista.“





Nicméně, jak poznamenal argentinský papež, „nebylo to pro ni snadné“. Kvůli antipatii, která vznikla proti jezuitům, jí bylo zakázáno dokonce vykonávat exercicie, a tak to dělala tajně.

Pevně ​​a radostně zakořeněné v Pánu

Papež naznačil, že další poselství, které Vznešený nabízí, je nevzdávat se tváří v tvář nepřízni osudu, „a neopouštět naše dobré úmysly sdělovat evangelium všem“. Řekl, že i když čelíme nepřátelskému prostředí v práci nebo v našich rodinách, je třeba zachovat víru a snažit se ji vyzařovat.

„Zakořeněni v Pánu bychom to měli vidět jako příležitost, ve které můžeme vyzvat své okolí, aby přinášelo radost evangelia,“ řekl.

Papež vyzval věřící, aby napodobovali oddanost matky Antola ke svatému Josefovi a její velkou lásku k eucharistii.

Papež František zakončil svou řeč tím, že vyzval poutníky, aby vydali svědectví o tom, co máma Antola sdílela s argentinským lidem a celou církví, a požádal ji, aby „nám pomohla na naší společné pouti do Domu Otce“.