Nevěsta zvažuje, že vysadí družičku, které byla diagnostikována rakovina

Všichni jsme slyšeli svůj spravedlivý podíl hororových příběhů „bridezilla“, ať už jde o nevěstu, která hází dort o palec vysoko, nebo o příliš světlé květiny. Nicméně interakce mezi nevěstou a jejími družičkami, kterou sdílí na Redditu, může považovat dort za nejhorší nastávající nevěstu na světě.

Textová zpráva, kterou nevěsta poslala všem družičkám, které uspořádaly její svatbu, a v podstatě i zbytku internetu kromě jedné, je zděšená a pobouřená.

Nevěsta se obávala, že jedna z jejích družiček, která kvůli léčbě rakoviny přišla o vlasy, zkazí estetiku jejích svatebních fotografií.

Brzy nastávající nevěsta vyjádřila své obavy v a Na fóru r/wedding rdit byl zveřejněn skupinový chat která se skládala ze všech družiček kromě její kamarádky, které nedávno diagnostikovali rakovinu. Poslala barbarský vzkaz a požádala zbytek své strany o jejich názory na věc.

„Takže Madir neměla rakovinu, když jsem ji požádala, aby se stala mou družičkou, ale teď si myslím, že by mohla být na svatbě,“ napsala nevěsta. „Jednoho dne se zmínila, že jí začínají trochu vypadávat vlasy, a všimla si, že vypadají tenčí než obvykle.“

Během chemoterapie rakoviny je vypadávání vlasů častým vedlejším účinkem Přibližně 65 % pacientů trpí.

Nevěsta se přiznala: „Neumím si představit, že by všechny ty krásné dámy tam se mnou vypadaly tak dobře než Madir bez vlasů.“ „Jen mám pocit, že mě to bude rozptylovat [my partner] A mám pocit, že to prostě neodpovídá vzhledu, o který jdu.“

Zeptá se družiček, zda má požádat svou nemocnou družičku, aby si „nasadila paruku“, aby zakryla ztrátu vlasů, nebo zda ji má ze svatby úplně vyhodit.

Obavy nevěsty pobouřily její svatební party i další uživatele Redditu.

Jedna z družiček byla svým dilematem zjevně rozrušená a odpověděla: „Wotf, to teď myslíš vážně?“ té nerozvážné nevěstě.“

Znechuceni byli i další uživatelé Redditu. Jeden uživatel poznamenal: „Je těžké si představit, že by někdo mohl být tak sobecký, ale tyto příběhy dokazují, že je v tom mnohem víc.“

„Co je opravdu smutné, je, že nevěsta mohla vidět tak zajímavý den pro někoho, kdo prochází tak těžkým obdobím… a kdyby se nedej bože něco stalo, vždy by na svých svatebních fotografiích svého přítele rozesmála.“ poznamenal uživatel. „Není to lepší vzpomínka než ‚Je tu družička, kterou jsem udělal s parukou, protože její hlava s rakovinou nebyla dost hezká na moji nádhernou svatbu?“ “

Družička se dozvěděla o nevěstiných obavách a odešla ze svatební hostiny a svatby jako host.

Drsný vzkaz nakonec poslala jedna z družiček Maderovi, který si vzal za úkol sdělit nevěstě svůj názor. Rozhodne se nejen odhlásit se ze svatby, ale jako svatební host úplně.

„Všiml jsem si, že se obáváte možnosti, že přijdu o vlasy a jak to ovlivní ‚estetiku‘ vaší svatby,“ napsal Mader nevěstě v textové zprávě. „Prostě nenávidím svou chemoterapii a vedlejší účinky, které si vybírají daň na tobě a na tvém svatebním dni, takže se nezúčastním.“

Mader si přála, aby si o svých chemoterapeutických terapiích „přečetla to nejnutnější“, aby si byla plně vědoma toho, že chemoterapie nepovede jen k „nevolnosti, vyčerpání a neuropatii“, ale také ke ztrátě „přítele“, který se stane „necitlivý, sebestředný.“ sebe a nemá srdce.

Nevěsta přijíždí do Madere a snaží se vysvětlit svou pozici.

Tvrdí, že to, co napsala, nemyslela „negativním způsobem“. „Nečekala jsem, že dostaneš rakovinu a přijdeš o vlasy, když jsem tě požádala, abys byla mou družičkou,“ řekla nevěsta, „a teď je to z mé vize mého svatebního dne těžko vidět.“ „O tomto dni jsem snila už jako malá holčička a vždy jsem měla vizi, jak bude vypadat, a obrázky, které si zapamatuji.“

Nevěsta dodává, že by jí bylo „úplně v pohodě“, kdyby Madure nosila paruku, a dokonce jí nabídne, že ji vezme na nákupy, aby si jednu koupila. Povzbuzuje svou bývalou přítelkyni, aby se svatby zúčastnila jako host a že její přítomnost tam pro ni „znamenala svět“.

Maderova odpověď byla směšně drsná. „Ach můj bože, máš pravdu! Nedokážu si představit, jak nečekané to pro tebe muselo být, když jsi zjistil, že mám rakovinu,“ píše. „Jaké sobectví mě a mých vlasů, že na to ani nemyslím.“

Mader také sarkasticky poznamenává, že se na svatbě objeví s „klaunskou parukou“, která se hodí pro „falešnou a-“ nevěstu, a že místo toho, aby šla nakupovat pro jednu a dělala si z toho den, navrhla nevěstě den „chůze naboso po moři.“ Nekonečné Lego.

Dodává, že bohužel byla stejně rezervovaná na svatební den, protože ten samý den se „psychiatr ptal na použití mé hlavy jako křišťálové koule“.

Mader zakončil dopis slovy: „Ačkoli zmeškám příležitost vyzvracet chemoterapii ve vaší kytici, toto jsem já, který oficiálně odpovídám – nepřišel jsem proto, abych byl mokrý žihadlo.“

Zatímco plánování svatby by mělo být vzrušující příležitostí, která vám umožní vytvořit si bližší vztah s vaší svatební oslavou, jsou to nehody, které bohužel mohou vést ke konci přátelství. Naštěstí se v této situaci zdá, že Madir získala hlubší vhled do toho, kdo její „přítel“ skutečně byl, a doufejme, že se uzdraví jak fyzicky, tak emocionálně.

