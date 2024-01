Mozky samic se zvětšují a samcům se zvětšují rohy

I když je těžké přehlédnout obří parohy a parohy, kterými se zvířata jako los a berani chlubí, vědci nedávno učinili pozoruhodný objev, když zkoumali, co se děje s jejich bezrohými ženskými protějšky. národní geografie Ponoří se do studie, která zkoumala více než 400 exemplářů kopytníků (například kopytníků: jelenů, losů, ovcí, koz a antilop) v sedmi různých muzeích, což je proces, jehož realizace trvala roky. Vědci zjistili, že zatímco muži začali vyvíjet těžké zbraně, ženy začaly vyvíjet větší mozky. „Myslím, že ženy jsou opravdu důležitým aspektem biologie, který je často přehlížen,“ říká spoluautorka studie Nicole Lopez z University of Montana. „Protože to obvykle vypadá nudně, nudně nebo ne moc dobře.“

Papír publikovaný v Behaviorální ekologie a sociobiologieNavrhuje, že velikosti mužských mozků zůstaly konstantní, protože investují energii do rostoucích parohů, které jsou postupem času stále větší. „Není to však tak, že když muži investují více do svých zbraní, stanou se hloupějšími,“ říká spoluautor Ted Stankovich z Cal State Long Beach. Autoři naznačují, že mužské a ženské rysy spolu souvisí. Předpokládají, že jak samci vyvinuli větší paže, sociální struktury v jejich stádech se staly složitějšími. „Ženy mohou potřebovat větší mozky, aby věděly, s kým se pářit a jak se orientovat ve svém sociálním systému,“ říká Stankovic.

říká evoluční biolog Umat Somji (který se na studii nepodílel) z Texaské univerzity národní geografie Ačkoli je tato teorie přesvědčivá, větší mozky nejsou vždy spojeny s inteligencí a je třeba shromáždit více údajů o rysech chování. Některé výhody však byly prokázány. pro každého Phys.orgDůkazy naznačují, že samice jelena ve Skotsku s větším mozkem žila déle a měla více potomků. S těmito novými poznatky si Lopez klade otázku, zda by se zaměření na muže bojující o vítězství nad svými partnerkami mělo přesunout k volbám, které tyto skvělé ženské mozky dělají. „Ale může se stát, že to netestujeme správným způsobem, abychom to ukázali.“ [females] „Máte tak trochu rozhodnutí o tom, se kterými samci se nakonec páříte,“ říká. (Jinde velmi kanadské varování: Nenechte losa olizovat vaše auto.)