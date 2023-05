Final Cut pro iPad zdůrazňuje omezení iPadOS

iPad existuje již 13 let, ale až v roce 2015 jej Apple začal prosazovat jako náhradu počítače s vydáním prvního iPadu Pro. Dokonce i nyní, kdy iPady běží na stejně výkonných čipech jako Mac, je software stále problémem. Tento týden Apple konečně vydal Final Cut Pro a Logic Pro pro iPad – dvě vysoce očekávané aplikace pro profesionály. I když je to krok správným směrem, tyto aplikace zdůrazňují omezení iPadOS.

Když Apple oznámil Final Cut Pro pro iPadMnoho uživatelů bylo nadšených z možností, které by mohly přinést takovou aplikaci na tabletu. Final Cut je totiž profesionální software, který používají tvůrci a dokonce i hollywoodští producenti. Mít to na iPadu by mohlo změnit hru. Nedávno jsem začal s vlogováním jako osobním koníčkem a upravuji svá videa pomocí Final Cut Pro na Macu.

Pokud jde o editory videa, iPad má spoustu dobrých možností třetích stran, jako je LumaFusion. Myslím si však, že aplikace Apple by využila výhod systému na úrovni, kterou ostatní nemohou (částečně proto, že Apple omezuje to, co mohou aplikace třetích stran dělat na iOS). Ale zdá se, že to není případ Final Cut Pro.

Zkoušel jsem použít Final Cut pro iPad, ale…

Nečekal jsem, že verze pro iPad bude mít všechny funkce dostupné na Macu ve verzi 1.0. Omezení však přesahují to, co jsem očekával. Některá z těchto omezení jsou způsobena tím, jak iPadOS funguje.

S Final Cut na Macu mohou profesionálové upravovat videa uložená na externím SSD, aniž by je kopírovali do počítače. To je velmi důležité při práci s videi ve vysokém rozlišení, která mohou rychle zaplnit vnitřní úložiště vašeho počítače. Na iPadu musíte zkopírovat video soubory do interního úložiště a importovat je do Final Cut.

Určitě tam iPady s 2 TB úložištěm, ale základní model Pro má stále pouze 128 GB. Možnost upravovat videa z externího úložiště by byla příjemná pro uživatele se základním modelem.

A na rozdíl od verze pro Mac, která umožňuje jednoduše přetáhnout mediální soubory ze složky na časovou osu, má verze pro iPad opravdu špatnou implementaci přetahování – funkce přidaná do iPadu s iOS 11. Přetahovat můžete pouze soubory do voliče médií a teprve potom můžete tyto klipy přidat do svého videa.

Apple vynaložil velké úsilí na to, aby rozhraní Final Cut bylo přátelské k dotyku. Koneckonců, mluvíme o iPadu. iPady ale fungují i ​​s klávesnicí a myší a používat Final Cut na iPadu s Magic Keyboard bylo hrozné.

Žádné klávesové zkratky

Pohyb po časové ose pomocí myši není úplně tak dobrý jako na Macu, ale jedna věc mi vadí – absence klávesových zkratek. Apple implementoval některé základní klávesové zkratky ve verzi pro iPad, jako je stisknutí mezerníku pro přehrávání/pozastavení a zkratky pro střih nebo přidání klipu na časovou osu.

Neexistují však žádné klávesové zkratky pro zapnutí nebo vypnutí přitahování, povolení nebo zakázání klipu na časové ose, přidání značek nebo export videa. Jednou ze zkratek, které na Macu často používám, je Command + C ke zkopírování všech předvoleb z jednoho klipu, pak vyberu všechny ostatní klipy a stisknu Command + Shift + V, abych na všechny použil stejné předvolby.

To ve verzi pro iPad prostě neexistuje. Místo toho musíte kliknout na tlačítka na obrazovce a vložit předvolby do každého jednotlivého klipu. Pro profesionály prostě není možné pracovat na střihu dlouhého videa v tomto formátu. Ale nejhorší na tom je, že neexistuje způsob, jak přizpůsobit nebo přidat nové klávesové zkratky jako ve verzi pro Mac, protože iPadOS to nepodporuje.

Hodně štěstí při multitaskingu

Snad nejdůležitějším omezením iPadOS ve srovnání s macOS je multitasking. Zatímco Mac vám umožňuje otevřít tolik oken, kolik chcete současně, a libovolně mezi nimi přepínat, iPadOS je navržen tak, abyste mohli pracovat s jednou aplikací najednou. iPadOS 16 představil Stage Manager, podivnou aplikaci pro Windows na iPadu. Jak ale Final Cut pro iPad spolupracuje se Stage Managerem?

No, dost špatné, musím říct. Nemůžete změnit velikost Final Cut nebo rozdělit obrazovku s jinou aplikací, což je poněkud pochopitelné vzhledem k tomu, že největší dnes dostupný iPad má 12,9palcovou obrazovku. K mému překvapení ale nelze při exportu projektu na iPadu ani přepínat okna, protože Final Cut export jednoduše zruší.

Pokud tedy pracujete na velkém projektu, musíte nechat Final Cut na iPadu otevřený a nepoužívat jej k ničemu jinému, dokud nebude export dokončen. Důvodem je, že iPadOS, i když běží na zařízeních iPad M1/M2 s 8GB nebo 16GB RAM, stále pozastavuje aplikace na pozadí.

A pokud jste si mysleli, že můžete použít externí displej s iPadem, abyste získali více místa pro Final Cut, bohužel to nebude fungovat. Vzhledem k tomu, že aplikace nepodporuje multitasking, nepoběží na celé obrazovce ani na externím monitoru.

Je obsaženo

Tým Final Cut rozhodně odvedl dobrou práci při vytváření editoru videa pro iPad. Ale ani přes to všechno nemůže žádný vývojář překonat omezení iPadOS. To nakonec zničí zážitek mnoha zkušeným uživatelům.

Doufal jsem, že budu moci svůj iPad používat k rychlým úpravám svých projektů, když můj Mac zrovna není poblíž, ale také neexistuje způsob, jak synchronizovat projekty mezi těmito dvěma typy zařízení. Jedinou možností je spustit projekt na iPadu a dokončit jej na Macu. Opačně to nefunguje. A se všemi těmito omezeními jsem se vzdal používání Final Cut na iPadu.

Jsem si jistý, že mnoho začínajících tvůrců videa bude mít s Final Cut na iPadu skvělý čas. Ale pro ty náročné uživatele je vlastnictví Macu stále tou správnou cestou. Doufejme, že iPadOS 17 může ukončit některá z těchto omezení.