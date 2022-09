Share on Facebook

Když byly sečteny téměř všechny hlasy, 62 % voličů návrh odmítlo a 38 % hlasovalo pro, podle chilské volební služby.

Navrhovaná ústava, která měla podporu levicového prezidenta Gabriela Borka, obsahovala 388 článků, které by výrazně rozšířily sociální práva, zvýšily regulaci životního prostředí a daly vládě širší odpovědnost za programy sociální péče. Poskytlo by to také plnou genderovou paritu a přidala místa vyhrazená pro domorodé zástupce.

Dokument byl odmítnut ve všech chilských provinciích, včetně progresivnějšího hlavního města Santiaga a metropolitní oblasti, kde voliči loni v prosinci při prezidentských volbách drtivě podpořili Borka.

Borich reagoval na porážku v živém televizním projevu k národu poté, co se v neděli uzavřely volební místnosti.

„Dnes promluvili obyvatelé Chile a udělali to nahlas a jasně,“ řekl Borek. „Poslali nám dvě zprávy. První je, že milují a oceňují svou demokracii…Druhá je, že obyvatelé Chile nebyli spokojeni s navrhovanou ústavou, a proto se rozhodli ji jasným způsobem odmítnout. Ve volbách.“ “ Snímky ze Santiaga v neděli ukazují chmurnou náladu mezi zastánci ústavy, zatímco jiní oslavují zprávu, že ústava byla odhlasována. V současné době platná ústava byla napsána pod diktaturou Augusta Pinocheta, který vládl Chile železnou pěstí v letech 1973 až 1990. Zastánci nové ústavy chtěli přestávku od chilské autoritářské minulosti a dokument, který by odrážel zájmy společností, které podle k nim, byl ignorován. Proč měnit ústavu? Navrhovaná změna začala v roce 2020, kdy tehdejší prezident Sebastian Pinera vyhlásil referendum o nové ústavě uprostřed sociálních nepokojů a nespokojenosti obyvatelstva způsobené zvýšením jízdného v metru v říjnu 2019. V říjnu 2020 referendum schválilo více než 78 % chilských voličů Navrhovaná ústavní změna a v červnu 2021 znovu hlasovali o výběru členů ustavujícího shromáždění. Ústavní shromáždění bylo první na světě, které mělo plnou rovnost pohlaví, a první v historii země, kde byla vyhrazena místa pro domorodé zástupce. READ Analytici se domnívají, že západní sankce mohou zničit ruskou ekonomiku Příznivci doufali, že její pokrokový postoj se odrazí v nové a aktualizované ústavě. Samotný ústavní proces byl mezinárodně chválen za to, že poskytl institucionální východisko ze sociální krize a reagoval na současné požadavky Chilanů na větší rovnost a více inkluzivní a participativní demokracii. Podle profesora na Chilské univerzitě Roberta Funka bylo odstranění pozůstatků minulosti vnucené Pinochetem hlavním impulsem pro novou ústavu. „Současná ústava v Chile byla původně napsána v roce 1980 za vojenské diktatury Augusta Pinocheta. Od té doby byla mnohokrát novelizována; ale vždy byla zpochybňována, protože byla uvalena během diktatury,“ řekl Funk. Cesta odmítnutí Po dlouhém zvažování konečný návrh revize Ústava byla předložena Borkovi nástupce společnosti Pinera, letos v červenci. Ale ačkoli většina chilských voličů podpořila myšlenku ústavní změny v říjnu 2020, v souvislosti s navrhovaným návrhem se objevily rozpory. Brzy po oznámení návrhu začaly různé průzkumy veřejného mínění ukazovat rostoucí trend k odmítání charty, přičemž vláda tento scénář veřejně přiznala. Poražená ústava by byla jednou z nejpokročilejších na světě, která by dala státu přední roli při poskytování sociálních práv. Předloha kladla velký důraz na právo domorodých obyvatel na sebeurčení a ochranu životního prostředí a zničila by vysoce privatizovaný systém vodních práv. Vyžaduje rovnost pohlaví ve všech veřejných institucích a korporacích a zakotvuje respekt k sexuální rozmanitosti. Představil si také nový národní systém zdravotní péče. Ale ten projekt Začalo to hořce rozdělovat. Pravice tvrdila, že předloha by zemi obrátila do krajní levice, nebo že je příliš ambiciózní a těžko ji proměnit v účinné zákony. Před hlasováním dokonce někteří z jeho levicových zastánců chtěli pozměňovací návrhy se sloganem „Souhlasím s reformou“. Opozice se zavázala zahájit nový proces přepisování ústavy a voličům slíbila, že další fáze bude lépe odrážet jejich zájmy. READ Na ceremonii, kde se konal nový trajekt, Putin poskytl podrobnosti o telefonátu s vůdcem Běloruska a zmínil se o výstupu do Baltského moře. Borek ve svém nedělním projevu naznačil, že tím snahy o reformu nekončí. „Toto rozhodnutí chilských mužů a žen vyžaduje, aby naše instituce a političtí činitelé pracovali tvrději, s větším dialogem, s větším respektem a péčí, dokud nedojdeme k návrhu, který nás všechny interpretuje, je důvěryhodný a spojuje nás jako národ. “ řekl Borek.

Michelle Velez a Daniela Mohor přispěly k této zprávě. a George Engels ze CNN.