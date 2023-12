Spuštění předběžného přístupu o den dříve se zatím nedaří

Po sporech o ochranné známky, mnoha zpožděních a všem mezi tím FNTASTIC konečně vydal The Day Before na Steamu v Early Access. Ale v tuto chvíli to není nejlepší začátek, mnoho hráčů si stěžuje a jako jeden z největších problémů uvádí problémy se serverem a výkonem.

v době psaní Stránka Steam z předchozího dne Byl zaplaven negativními komentáři od uživatelů. Mnozí ji kritizují, přestože je klasifikována jako hra s otevřeným světem nebo arkáda MMO hraV realitě, Je to extrakční střelec, jako Někteří hráči Upozornil.

Jeden recenzent publikovat O tom, jak jejich postava náhodně dopadne po mapě, jakmile skončí úvodní cutscéna. Můj kolega Mark Medina už zažil to samé a byl tak laskav a nahrál prvních 22 minut hry a také nechvalně známý bug na začátku, na který se můžete podívat níže:

To samozřejmě za předpokladu, že se vám podaří se do hry vůbec dostat, protože mnoho hráčů vyjádřilo svou frustraci online ohledně Problémy se serverem.

Spuštěno den předtím a servery jsou zjevně mimo provoz, hru nelze vůbec spustit. pic.twitter.com/E6gyPCR83E – SpawnWaveMedia (@SpawnWaveMedia) 7. prosince 2023

Dokonce i vývojář FNTASTIC uznal přetížení Severoamerické servery na X/Twitter.

Přetížení severoamerických serverů. Servery fungují. Velmi rychle se plní. #včera – Fantastické (@FntasticHQ) 7. prosince 2023

To nebere v úvahu další problémy, se kterými se hráči setkali. Například uživatel na The Day Before subreddit poukázal na to, že přestože jde o zombie hru, zombie Není to nic jiného než hrozba.

Kromě toho se zdá, že vývojář je zcela ohromen negativní zpětnou vazbou. V době psaní tohoto článku oficiální mody The Day Before Discord zastavily diskuzi na většině serverových kanálů a uvedly následující:

Rozhodli jsme se kanál dočasně uzavřít z několika důvodů. Za prvé, je nezbytné, abychom nechali věci odeznít kvůli masivní toxicitě, kterou v současnosti nedokážeme efektivně zvládnout. Za druhé, musíme směrovat všechna hlášení o chybách vývojovému týmu, a toho nemůžeme dosáhnout, pokud nám není dovoleno tyto hlášení sdílet.

Neustálá umírněnost zde odvádí náš čas od řešení velkých chyb a provádění zásadních reforem. Na opravě se pracuje, takže se prosím připravte na další aktualizaci hry.

IGN požádalo FNTASTIC o komentář.

Taylor je reportérkou IGN. Sledovat ji můžete na Twitteru @Ty Nexter.