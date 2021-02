Daniel Levy, kterého navštívil táta Eugene, se účastní večírku Super Bowl

To, Danieli.

Naše oblíbená hvězdná helma “Shit’s Creek” “Sobotní noční život” Přesto je to … bla.

Daniel Levy Vyzkoušeno tak tvrdě, že to nefungovalo. „SNL“ to neudělalo.

„Jsem tak hrdý na to, že vám mohu představit„ Saturday Night Live, “říká ve své úvodní poznámce.„ Někde moje 13leté já omdlelo melodramatickým způsobem. “

Levy byl v úvodní sadě nulový. Malá rezerva kdekoli jinde. Jinými slovy, jeho debut „SNL“ byl pomalý.

Jeho monopol oslavoval úspěch jeho televizního seriálu, který získal Emmy, i když cizinci křičeli „Eva!“ Směrem k němu na ulici. “Řádek, který jsem pro tuto show napsal, mě bude pronásledovat po zbytek mého života,” stěžuje si.

Také ‘SNL’:John Krosinski sdílí polibek s Petem Davidsonem, „zatčeným“ za účast na nepokojích v Kapitolu

Naštěstí ho táta Eugene Levy překvapí, i když je zavřený v zbaběle bezpečné skleněné krabici – Eugenův vlastní „SNL“ hostitelský kop o 35 let později Zrušeno stávkou spisovatelů.

„Hej, synu! Aha, podívej se na sebe,“ říká Eugene. „Letěl jsem, abych ti dnes večer popřál štěstí.“

„Letěl jsi celou cestu, abys mě viděl v krabici?“ Říká Daniel.

Diváci byli vzati na prohlídku protokolu o ochraně proti virům v Coroně na „SNL“, kde bezpečnostní strážce Levi Doreen (Eddie Bryant) tleskal rukama, když udělal bod (řekl „šířící se kapkami“) šest stop na sociální síti vzdálenost Kdo použil k měření nudlový displej bazénu.

“Když chceš získat Sammyho, dej si do žaludku nudle,” připomíná mu.

Poté se hostitel zúčastní akce Super Bowl Super-Spreader, kde se účastníci (včetně Beck Bennetta, Chrisa Reda, Heidi Gardnerové a Kylea Mooneye) rozhodnou, že je zcela bezpečné sundat si masky. Kromě toho, že nejsou: jeden z přátel (Levy) cestuje všude za prací, druhý pracuje jako orální masáž (Bennett) a třetina z nich působí v jeho zápasnickém klubu (Red).

Nikdo z nich netřel čistič rukou a nezabránil tomu, aby pravá strana (bez nádobí) namočila chilli do velkého společného hrnce. Hm, nikdo to nemůže ochutnat ani cítit, dokud to necítí.

Přispěl: Kim Willis