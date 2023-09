New Jersey naléhá na ostražitost poté, co obyvatel zemře na virus západního Nilu – NBC10 Philadelphia

Ministerstvo zdravotnictví New Jersey a ministerstvo ochrany životního prostředí v New Jersey vyzývají obyvatele, aby přijali preventivní opatření poté, co jeden obyvatel zemřel na virus západního Nilu.

Západonilský virus je onemocnění, které se může nakazit kousnutím komára, který se živí infikovaným ptákem.

New Jersey v této sezóně oznámilo sedm dalších případů spojených s virem a šest bylo hospitalizováno.

Čtyři případy byly hlášeny v Bergen County, včetně jednoho úmrtí, tří případů v Middlesex County a jednoho případu v Camden County, podle úředníků.

V New Jersey je nejvíce případů viru západonilské horečky hlášeno v srpnu a září.

Na základě aktuálního výzkumu ministerstva zdravotnictví je aktivita západonilského viru u komárů vysoká a letos je výrazně více komárů pozitivních na západonilský virus než před 5 lety.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že infikovaní virem mohou trpět příznaky, jako je silná bolest hlavy, vysoká horečka, ztuhlost šíje, strnulost, zmatenost, kóma, třes, křeče, svalová slabost a paralýza.

Asi u 1 ze 150 lidí se může vyvinout závažné, někdy smrtelné neurologické onemocnění, a lidé starší 50 let a lidé s oslabeným imunitním systémem mají podle ministerstva zdravotnictví větší pravděpodobnost, že se u nich vyvine závažné onemocnění.

V typickém roce je v New Jersey hlášeno asi osm případů, ale loni bylo hlášeno 20 případů a čtyři úmrtí.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí hlavní způsoby, jak se chránit před nemocemi přenášenými komáry:

Používejte repelent proti hmyzu s registrací EPA.

Vyhněte se pobytu venku za svítání a soumraku, kdy jsou komáři nejaktivnější.

Noste dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty.

Zakryjte postýlku, kočárek a nosítko moskytiérou.

Zalepte otvory v bariérách, abyste zabránili vstupu komárům, a pokud je to možné, používejte klimatizaci nebo se ujistěte, že máte dobře zásobené bariéry.

Obyvatelé a podniky mohou také snížit počet komárů tím, že zajistí, aby odváděli stojatou vodu venku, aby se zastavilo množení komárů.

