Nová vlna úniků, která se objevila ve středu večer, odhalila informace o nadcházející aktualizaci 3.0, která do hry přinese region Sumeru inspirovaný Dendro. Oprava je mimo dosah – zatím nemá datum vydání, ale obvyklý plán vydání naznačuje, že by to mohlo být kolem 24. srpna. Fanoušci už ale na úniky nového obsahu reagují výtkami, že vývojáři vybílili nové postavy.

Jinshin efekt Má silnou komunitu úniků, která sdílí podrobnosti o aktualizacích před jejich vydáním. (Například nejnovější sada nových postav, Yilan a Kookie Shinobu, úhledně uniklo z několika účtů, než byla oficiálně vydána.) Z tohoto nadcházejícího patche 3.0 uniklo několik postav s různou důvěryhodností. Patří mezi ně kopie Dendro archon, Kusanali, který slouží jako vůdce nové oblasti. Uživatel Twitteru Sagiri, který zveřejnil fotografii, Řekl, že to „není konečná verze“.

Fanoušci už na uniklé obrázky reagovali kriticky a někteří říkali, že modelky se světlou pletí naznačují, že designéři odbarvují postavy z této oblasti. Hoyovers nepotvrdil, že by Sumeru bylo založeno na nějaké konkrétní oblasti v reálném světě. postavy v Jinshin efekt Ve hře ji popsali jako zemi vědců, která zahrnuje pouště a deštné pralesy dohromady, takže někteří fanoušci předpokládali, že by mohla být založena na Střední východ a jižní Asie kultur.

Jak již dříve kritizovali fanoušci Jinshin efekt Existují pouze dvě postavy výrazně tmavé pleti: Zinyan a Kaya. Středeční únik vyvolal podobné obavy. V reakci na uniklý tweet jeden uživatel napsal, „Opravdu… všechny mé naděje na získání hnědého milf šly do bledého dítěte.“ Ostatní odpovědi jsou jen grotesky na návrhy, nebo obsahují vtipné obrázky jako a Snímek obrazovky k Bílému albu Beatles.

Polygon se obrátil na Hoyoverse, aby potvrdil úniky a požádal o komentář. Pokud obdržíme zpětnou vazbu, článek aktualizujeme.

Někteří fanoušci také reagovali tím, že sdíleli své vlastní kresby postav, díky nimž je jejich pleť tmavší.

Není tomu tak Jinshin efekt První kartáč fandomu se sparingem. V roce 2021 fanoušci spustili hashtag s názvem „# Ha ha ha“, což vedlo členy komunity ke kritice společnosti za údajné používání domorodců jako modelů pro Herrichurl Grunts.