Polina Porizkova tryská na svého nového přítele Aarona Sorkina

Polina Porizkova je zamilovaná – a chce, aby ji svět poznal.

Černovlasou modelku zářící štěstím lze vidět v neděli večer vedle jejího nového přítele Aarona Sorkina na červeném koberci Oscars Zveřejnil jsem fotku Na Instagramu.

Vedle fotografie napsala: „Ačkoli jsem se Oscarů účastnil již dříve (jako reportér módy pro TV Guide), byl jsem na Oscarech poprvé jako účastník.“

Vedle fotografie napsala: „Myslela jsem si – a nemýlím se – bude to ta nejautentičtější párty vůbec.“ “Intimita od něj byla krásná; ale také mrzl v místnosti (tak vzdušné), což mi také umožnilo zachytit se blíže k mému rande. Kdo, jo, mě cítil celou noc v teple. 🥰 #oscars # oscars2021 # díky # nové začátky.”

Porizkova (56) také odhalila, že se během velké noci nechválila novými strunami, ale měla na sobě patnáctiletou róbu Dolce Gabbana a dodala: “ Myslela si, že mě to vypadalo jako oscarová žena – takže v Aaronově případě žádný nevyhrál – stále si může jednu vzít domů. “

Je smutné, že to udělal Sorkin, 59 let Nakonec bez OskaraA ztratil nejlepší původní scénář k filmu „The Trial of the Chicago 7“ Emeraldovi Fennellovi, který zvítězil v kategorii „Promising Young Woman“.

Minulý týden stránka Page Six exkluzivně odhalila, že bývalá krycí hvězda Sports Illustrated a oscarová spisovatelka spolu chodí již několik měsíců.

Porizková prošla dvěma těžkými roky. Její odcizený manžel Rick Okasek náhle zemřel v září 2019 a Porizková byla ohromená, když se dozvěděla, že ji kapitán Cars odřízl od jeho vůle.

Bez předem připraveného programu nedávno prozradila, že po Ocasekově smrti byla tak chudá, že se musela spoléhat na přátele při nákupu potravin a musela prodat dům v Grammercy Parku, ve kterém ona a Oxyk žili třicet let.

Loni v listopadu Porizková přiznala, že byla během nedávné lázeňské dovolené ve stavu extrémní úzkosti, protože si myslela, že má „infarkt nebo okamžitý COVID-19“.