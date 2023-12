Údajné izraelské letecké útoky zamířily dvakrát během několika hodin na Sýrii

Údajné izraelské nálety ve čtvrtek večer ve dvou samostatných vlnách zamířily na místa v jižní Sýrii a poblíž Damašku, podle syrských zpráv.

Syrská tisková agentura SANA uvedla, že izraelské bojové letouny zahájily letecké útoky z Golanských výšin a zaměřovaly se na místa v jižní Sýrii a způsobily materiální škody.

Místní zpravodajský web Suwayda 24 uvedl, že radarové stanoviště syrské armády v Tal al al-Sahn, nedaleko syrsko-jordánských hranic, bylo cílem a zničeno při leteckých náletech. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.

Během úderů byla aktivována i syrská protivzdušná obrana v oblasti Damašku, i když zatím není jasné, jaké cíle byly v oblasti Damašku zaměřeny.

Stíhací letoun F-35 izraelského letectva letí během letecké přehlídky na slavnostním promoci pilotů IAF (Zdroj: Reuters/Amir Cohen)

Lokalita Tal Al Sahn byla v minulosti opakovaně terčem údajných izraelských leteckých útoků.

Pár hodin po první vlně náletů byla v oblasti Damašku hlášena druhá vlna náletů, v reakci na to byla aktivována syrská protivzdušná obrana.

SANA oznámila, že druhé letecké útoky byly provedeny z Libanonu a zamířily na několik míst poblíž Damašku a způsobily materiální škody.

Podle zpravodajského webu Syrian Voice of the Capital byly všechny cílené stránky weby obsahující systémy protivzdušné obrany.

Nedávné údajné izraelské nálety v Sýrii

Nálety přicházejí jen pár dní poté, co byl při údajném izraelském náletu v oblasti Damašku zabit Rází Músáví, vysoký důstojník íránských islámských revolučních gard. Musáví byl jedním z vůdců íránských snah v Sýrii a Izrael se na něj podle íránských médií v minulosti zaměřil.

Nálety také přicházejí pouhý den poté, co se mezinárodní letiště v Damašku vrátilo do provozu poté, co bylo vyřazeno z provozu kvůli údajnému izraelskému náletu koncem listopadu.