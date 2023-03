TotalBiscuitova vdova může smazat jeho YouTube, aby ho zachránila před AI

Snímek obrazovky : H3 Podcast / Kotaku

Minulý týden Gina Payne, jejímž zesnulým manželem byl Hu Herní kritik a osobnost YouTube John „Totalbiscuit“ Bainoznámila fanouškům, že na ni myslí Odstraňte všechna jeho videa z internetu zabránit AI v ukládání jeho hlasu a manipulaci s ním k prosazení určitých politických a společenských názorů.

„Dnešek byla zábava. Být postaven před volbu očistit veškerý obsah života mého zesnulého manžela z internetu. Lidé si očividně myslí, že je v pořádku používat jeho knihovnu k trénování vokální umělé inteligence k propagaci vlastních sociálních komentářů a politických názorů,“ napsal Payne. na Twitteru.

Přečtěte si více: Poté, co se Office dozví, jak AI funguje, jsou autorská práva na komiks s umělou inteligencí zrušena

Sympatická a rozdělená komunita

John Payne, který zemřel na rakovinu v roce 2018 ve věku 33 let, po sobě zanechal rozsáhlou knihovnu recenzí, rozhovorů s podcasty a dalších videí na YouTube, která by mohla být neocenitelným zdrojem pro techniky strojového učení, které se takovými daty živí. zatímco jsou lidé uvnitř r/Cynicalbritofficial subredditOnline komunita fanoušků Totalbiscuit sympatizovala se situací, jíž nyní jeho vdova čelila, a mnozí cítili, že její snaha zabránit technologii hlasového učení AI, aby se zavázala k digitálnímu kouzlení vdovy odstraněním videí Totalbiscuit z internetu, by byla marná. Ústředním bodem jejich kolektivního uvažování je staré internetové vyjádření, že jakmile je něco umístěno na internet, v dobrém nebo ve zlém, je to tam navždy. Jinými slovy, i kdyby Bain smazal videa svého zesnulého manžela ze svého kanálu, pravděpodobně by byla archivována a uložena jinde pro fanoušky, bohužel knihovny umělé inteligence.

G/O Media může získat provizi 28% sleva Balíček HP Envy Desktop čas na hraní

Tento počítač má GPU RTX 3070, procesor Intel i9 12. generace, 16GB SDRAM, 1TB SSD a je dodáván s myší a klávesnicí.

„Technologie začíná být tak děsivá. Jako, tohle je krádež identity na steroidech, ukradne vám nejen jméno, ale i tvář a hlas,“ řekl uživatel Redditu. iMogwai knihy.

„To je důvod, proč nemůžeme mít hezké věci,“ řekl jeden z členů fanouškovské komunity bers90 knih. „Tito lidé s umělou inteligencí se vymknou kontrole. Když ji kvůli všemu stáhneme, tyto lidi nezastaví, protože pravděpodobně už mají vše zálohované. Odstraní TBC z internetu a dobře mínění ‚normální‘ lidé nebudou schopen inspirovat se k naslouchání jeho moudrosti a celkově jen relaxovat v jejím obsahu.

„Nemyslím si, že by smazání celé knihovny mnoho na této podivné situaci změnilo,“ řekl další člen Existing_End6867. „Zvuk TBC je tak široce dostupný na tolika jiných místech, že jediným účinkem vyčištění kanálu YouTube je vymazání jeho odkazu za cenu toho, že tam všichni půjdeme a budeme si ho pamatovat,“ Existing_End6867 napsal.

Totální sušenka

Přečtěte si více: Preferovaní hlasoví herci volají weby s umělou inteligencí, které přepisují hlasy bez souhlasu

I když to nedávno rozhodl americký úřad pro autorská práva Procedurálně generované obrázky nejsou chráněny autorským právemTo však nezabránilo zvukovým stránkám AI v kopírování a prodeji hlasů populárních hlasových herců bez souhlasu. Minulý měsíc byli známí videoherní a hlasoví herci jako např Kovboj BebopSteve Blum a hromadný efekt Jennifer Hale zveřejnila varování PSA na Twitteru Fanoušci nekupují žádný web s umělou inteligencí Kopírovali a prodávali své hlasy, ale aby místo toho podporovali skutečné herce.

Jak se hlasová technologie AI stává sofistikovanější, způsoby, jak se ji lidé snaží používat, jsou stále rozmanitější a někdy dokonce znepokojivější. Například a Obtěžující kampaň minulý měsíc Zahrnoval zvukové klipy vytvořené umělou inteligencí zveřejněné na Twitteru, ve kterých byly hlasy herců použity k rasistickým a homofobním nadávkám a také k odhalení soukromých informací včetně domácích adres herců.

„Ahoj přátelé, vím, že technologie umělé inteligence je vzrušující, ale pokud uvidíte můj hlas nebo kteroukoli z postav, které vyslovuji, zobrazený na některém z těchto stránek, vězte, že jsem k tomu nedal svolení a nikdy nebudu.“ Bloom tweetoval. „To je velmi neetické. Všichni si vážíme vaší podpory. Děkujeme.“

Kotaku Bain požádal o komentář.