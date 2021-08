Připravované hry a příslušenství Nintendo Switch na srpen a září 2021

Nyní jsme ve druhé polovině roku 2021 a majitelé přepínačů to udělali Je se na co těšit V nadcházejících měsících, kdy budeme neúnavně sklouzávat ke svátkům a příslibu roku 2022, doufáme, že rok bude nejnudnější a bez akcí vůbec-alespoň mimo svět videoher.

Níže jsme uvedli některé z nejdůležitějších nadcházejících událostí pro velké hry Switch naplánované na srpen a září. Pod těmito fyzickými verzemi najdete také výběr dalších her vydaných v srpnu – obvykle fyzické verze dříve digitálních her Switch eShop – a také výběr příslušenství a periferií souvisejících s Switchem, které jsou k dispozici v nadcházejících měsících, když procházíme Camber a my jsme udělali krok ve sjezdové sekci v roce 2021.

Bavte se!

Původně měl být vydán pro rok 2020, stejně jako mnoho her, které letos dorazí do hry No More Heroes 3. Užili jsme si oba Travis Touchdown Původní hry Wii Mezitím na Switchi a také jsme si užívali Travis znovu udeří: Už žádní hrdinové Vedlejší příběh, ale zdá se, že toto pokračování nabídne plný zážitek z Touchdownu s keramickými trůny a laserovým mečem.

Třetí kapitola Suda51 v trilogii NMH přichází na konci srpna.

Mariov chamtivý nemesis Wario konečně přivedl svou značku miniherního chaosu na Switch v podobě WarioWare: Get It Together! Nejen jako titulární padouch, ale také jako jeho přátelé. Máme 9 voltů!

Už je to nějaký čas, co jsme si dopřáli nějaké mini mánie hry, takže se nemůžeme dočkat, až si je zahrajeme 10. září.

Toto pokračování původně přišlo na PS4 v roce 2018 a my jsme doufali, že si najde cestu do přepínače od přístavu White Witch’s Wrath. 100 let po událostech té hry to tak bylo Switch byl oznámen v květnu Ve fyzickém i digitálním formátu.

Ni No Kuni II má umělecký styl podobný Ghibli, který upoutal pozornost všech v roce 2011, a verze Switch – která se nazývá Prince’s Edition a vychází 17. září – obsahuje také Příběh nadčasového Toma, Lair of the Lost Lord a The Adventure Pack DLC.

To je na srpen a září hotovo – zmeškali jsme něco? Zanechte nám komentář a dejte nám také vědět, pokud jste si některou z těchto dobrot předobjednali!