Ryan Lee Markey | Zprávy, sport, pracovní místa

Ryan Lee Markey, 37 let, z Meadville v Pensylvánii, zemřel ve svém sídle 29. ledna 2021 po trýznivé bitvě se závislostí, kterou prohrál.

Ryan se narodil ve Warrenu v Pensylvánii 29. července 1983. Je synem zesnulé Julie Markey. Otce nemohl najít ani po jeho hledání. Ryana vychovávali jeho babičky Patricia Marchi a William Brunner, kteří ho předcházeli ve smrti.

V mládí pracoval ve Warren Tire, poté šel na ropná pole, Superior Tire a většinu času do Lester Miller Masonry z Meadville. Ryan byl pracovitý pracovník, který vložil 110%. Jeho oblíbenou prací bylo být otcem jeho dcery Kayden. Miloval ji celým svým srdcem a dal by jí měsíc, kdyby to chtěla.

Byl považován za zvíře lidské bytosti. Lidé ho znali v jeho mladších dobách kvůli jeho boji. Ve skutečnosti, pokud ho znáte, je to velký medvěd se srdcem ze zlata. Měl mnoho přátel ze všech oblastí života. Byl bystrý a rád vyprávěl dobrý lovecký nebo rybářský příběh. Byl známý svým smyslem pro humor, sarkasmem a úsměvem, díky kterému jste se usmívali a objímali, jako by vám opravdu chyběl a miloval vás.

Byl to vášnivý venkovní muž. Lov, lov a kempování. Miloval filmy a jedl jídlo. Vstoupil do několika stravovacích soutěží a vyhrál. Miloval hudbu a rád zpíval, měl slušný hlas. Vzpírání bylo velkou součástí Ryanova života, stejně jako pomáhal svému bratranci Blairovi trénovat na jeho boj UFC.

Přežili ho dvě sestry: Lindsey Markey a Jessica Robson (Pudge). Pudge byl pro něj jako matka a když byli mladší, byli vždy spolu. Jeho dcera Kayden Markey a jeho přítelkyně Randelia Icke jsou dvě dívky, které byly kolem něj ovinuty malíčky. Strýcové: Tim Markey (Tonia Czech), Doug McClain (Debbie) a Shane McClain budou bohužel chybět Ryan. Ryan měl mnoho synovců, rodiny a přátel, jako jsou jeho bratři a sestry, kteří byli hluboce zarmouceni jeho smrtí.

Když byl Ryan střízlivý, byl tím nejlaskavějším, nejzábavnějším a nejsilnějším člověkem, jaké jsem kdy poznal.

Držel něco, co nikdo z nás neviděl, a měl démony, s nimiž bojoval každý den svého života, protože mu v pěti letech zemřela matka. Vina, které se nemohl vzdát, touha po přijetí a láska, které nemohl získat. Pokusil se potěšit všechny kolem sebe tím, že obětoval své štěstí ostatním. Je v míru a démoni ho už nemohou pronásledovat. Je osvobozen od pout, která ho svazují k této zemi. Uvolněte se od mého bratra a odlette, dokud se znovu nesetkáme.

Namísto květin prosím pošlete dar do stipendijního fondu Kayden Markey prostřednictvím banky Northwest Saving Bank. Rodina také požádá přátele a rodinu, aby poslali sladké vzpomínky a laskavá slova do karet, aby Kayden mohla získat představu o tom, kdo je její otec. Jessica Robson, 5 Vine Street, Warren, Pensylvánie, 16365.

Pohřební dům Hatheway-Tedesco v Meadville bude odpovědný za Ryanovu kremaci.

Oslava života se bude konat v sobotu 5. června 2021 ve 13:00 v parku divokých koček, 896 Olmstead Road, Route 6, Ludlow, PA 16333. Jídlo a nápoje budou zajištěny. kukuřičná díra. BYOB.