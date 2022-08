Na co se budete tento týden dívat v televizi

1) MTV Video Music Awards, 20-22:30 v neděli, MTV (kde se přehrává ve 22:30 a 1:00), stejně jako mnoho dalších kabelových kanálů a The CW; MTV má také předpremiéru v 6:30. Vystoupí Jack Harlow, který se sedmi nominacemi vyrovnal Kendricka Lamara. Stejně tak Nicki Minaj, která vyhrála cenu Video Vanguard. Dále účinkují: Lizzo, Kane Brown, Maneskin, J Balvin, Anitta, Panic at the Disco, K-popová skupina Blackpink a další.

2) „Popelka“ (1997), úterý 21-23 hodin, ABC; Plus speciální show v 8. Nyní ke staršímu hudebnímu žánru: Byl produkován jeden z nejméně oblíbených muzikálů Rodgers a Hammerstein, do kterého byly přidány dvě skvělé písně Rogers z jiných show, stejně jako živé sety a skvělá choreografie Roba Marshalla. Mladé hvězdy (Brandy, Paulo Montalban) jsou fajn, Jason Alexander je zábavný a Whitney Houston je povýšená kmotra. Speciální show oslavuje barvoslepý casting před 25 lety.

3) „Vídeňský letní koncert“ 21-22:30 pátek, PBS. A teď trochu staré hudby. Uprostřed bolesti války a Covidu se tato bohatě ilustrovaná noc táhne napříč Evropou. Lotyšský dirigent Andris Nilssons začíná německou hudbou (Beethoven) a končí vídeňským valčíkem. Účinkuje v něm francouzský skladatel (Saint-Sains) a violoncellista (Gautier Capucon), ale měl i rumunskou skladbu, dvě české a dvě ukrajinské.

4) „Nemyslitelné dobré věci“, neděle 21:00, Hallmark Channel, Filmy a záhady Hallmark. První film pod hlavičkou Hallmark „Mahogany“ nabízí příjemnou změnu tempa. Je to částečně proto, že existují černošky jako producentky, spisovatelky, režisérky a hvězdy, ale je toho víc. Natočeno v Itálii, dovedně s použitím nádherného pozadí. A má chytrý příběh, na hony vzdálený předvídatelným příběhům kluků/dívek z Hallmarkovy minulosti. Tři kamarádi žonglují se složitým životem.

5) „Vyšetřování TMZ: Co se skutečně stalo Richardu Simmonsovi?“ Dnes v osm hodin, Foxi. Simmons, kdysi baculatý mužíček z New Orleans, shodil 123 liber (asi polovinu své váhy). V Los Angeles založil fitness studio se zaměřením na vintage hudbu a pozitivní chování. Projděte si talk show, reklamy a další. Pak – před 8 a půl lety, ve věku 65 let – zmizel. Proběhl jeden audiorozhovor, krátká hospitalizace, policejní kontrola a pak už nic.

6) Otvírák sezóny „Kevin Can F – Same“, dnes ve 21:00, AMC. Záměrně bipolární, toto se střídá mezi hlasitým sitcomem (se smíchem publika) a temným dramatem. Nyní většinou tma; Poté, co se jí nepodaří zabít svého květnatého manžela, se Allison (držitelka ceny Emmy Annie Murphyová) pokusí sabotovat jeho politickou kampaň. Drží také bratra své kamarádky – který to všechno zaslechl – jako rukojmí. Úžasný Murphy. Pořad je inovativní, ale sporný.

7) „Vítejte ve Wrexhamu“, 22 a 22:30, FX. Wrexham je velšské město s 67 000 obyvateli, s rozpadající se ekonomikou a 215 let starým fotbalovým hřištěm. V roce 2020, uprostřed pandemie, herci Ryan Reynolds a Rob McElhenny koupili tým. Zde je vřelý a hořkosladký dokumentární seriál. Je to v rušném týdnu kabelů, s finále seriálu (Motherland: Fort Salem, úterý 22:00, Freeform) a debutem („The End is Nye,“ 22:00 čtvrtek, Syfy).

8) Zahájení sezóny ‚Archer‘ (středa) a ‚Little Devil‘ (čtvrtek), obě ve 22:00, FXX. Tyto animované pořady kombinují chytrou komedii, akci a dobrodružství. Archer má špeha, který neochotně zachrání jeho šéfa; ‚Demon‘ 13letá dívka se dozví, že je zrozením Satana. Poslední jmenovaný je jen pro dospělé (nahota, krevsání, více), ale je dobře udělaný. Lucy DeVito hraje se svým skutečným otcem Dannym DeVitem jako její démonický táta.

9) Fotbal, 9:30 sobota, Fox. V irském Dublinu nějak začala školní fotbalová sezóna. Nebraska a Severozápad – v naději, že se vzpamatují z brutality, 1-8 sezón Velké desítky – se střetnou. K dispozici je také hra na Fox Sports 1 (Connecticut/Utah, 13:00 PT) a čtyři na CBS Sports – Austin Bay/Western Kentucky (9:00) … Idaho/Nevada-Las Vegas (12:30) ,, Charlotte / Florida Atlantic (16:00) … Vanderbilt / Havaj (7:30).

10) Vernisáž „The Boleyns: A Scandalous Family“, 20:00 neděle, PBS. Zde je rodinná ambice. Annin pradědeček se z začínajícího výrobce klobouků stal starostou Londýna. Její otec oslovil králův nejužší kruh a poslal ji na francouzský dvůr, kde vzkvétala. Jasná a zábavná, po svém návratu fascinovala Jindřicha VIII. Toto zahájení ve 21 a 22 hodin následuje po první polovině druhé sezóny „Vina“; Na rozdíl od první sezóny je jeho příběh pouze nejednoznačný.