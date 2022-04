Kilmarnock 2-1 Arbroath: Tým Dereka McInnese postoupil do skotské Premier League | fotbalové zprávy

Kilmarnock se dramaticky vrátil do skotské Premier League, když porazil nejbližšího rivala Arbroath 2:1 a získal titul.

Sekundy poté, co se Kyle Lafferty přiblížil k hostitelům, byl to Arbroath, kdo se za necelých 10 minut hry ujal vedení, když se Scott Stewart probil a nahrál míč na Jamese Craigena, jehož střelu zakroutil do sítě Zach Hemming.

Luke Donnelly před přestávkou téměř zdvojnásobil náskok Arbrotha. Setkal se s křižnou přihrávkou Michaela McKenny a prostřelil brankáře Kellyho Zacha Heminga, ale domácí ho dokázali uklidit.

James Craigne (vlevo) upřednostnil Arbroatha na částečný úvazek v ragbyovém parku





Kilmarnock zaznamenal v prvních 45 minutách pouhé dvě střely, když se zdálo, že Arbroath zkazí postupový večírek, a se dvěma body byl v prvním poločase na prvním místě tabulky.

Hosté se ale ve druhém poločase ptali na stranu Dicka Campbella s mnohem větší naléhavostí ve hře. Olly Shaw, Kyle Lafferty a Ash Taylor viděli, jak se námaha plýtvá, když se hodiny stále vracejí.

Kilmarnock nakonec vyrovnal v 79. minutě, když byl Taylor bodnut domů podruhé, co nepřicházelo v úvahu poté, co Derek Gaston odrazil úvodní hlavičku.

A v poslední minutě hostitelé zpečetili titul a postup do první ligy, když se poprvé zeptali, když Ole Shaw popadl míč před krmením Blaira Alstona, který flirtoval v pravém dolním rohu.

Vítěz zápasu Blair Alston mluví o vítězství Kilmarnocka nad Arbroath, který zpečetil Cinch Championship a postup do první divize



„Jsem velmi šťastný za spoustu lidí,“ řekl ředitel Kilmarnocku Derek McInnes. Sky Sports.

„Ale hlavně podpora, vycházel houfně a byli s námi fantastickí od té doby, co jsme se dostali dovnitř. Udělali jsme to nejtěžším způsobem a udělali jsme to tak, jak jsme to udělali, nebylo to tak, jak jsme plánovali, ale přijít zezadu s fanoušky, kteří zůstanou s týmem ve druhém poločase.

„Myslel jsem si, že jsme byli v prvním poločase hodně nadšení. Měli z naší práce velké obavy a možná jsme to až moc přeháněli, pokud něco takového existuje. Potřebovali jsme o tom více přemýšlet.“

Derek McInnes zvažuje, že po převzetí klubu v lednu dotáhne Kilmarnocka k titulu Cinch a těší se na život v první divizi.



„Myslel jsem, že jsme je rozdrtili ve druhém poločase a byla to opravdu jen otázka času… Pokud první poločas zvládneme dostatečně brzy, byl jsem si jistý, že zvládneme i druhý poločas. Jakmile jsme se dostali dovnitř, zvládli jsme poslední část zápasu.“ hra skvěle, takže nic víc, než si to zasloužíme

„Každý tým může vyhrát hru, která trvá déle než 90 minut, ale nejlepší týmy vyhrají ligu. Byli jsme nejlepší tým.“

Argentine Reds skončili ve skotské lize na druhém až čtvrtém místě, když Campbell v roce 2016 převzal vedení, ale po šesti letech a dvou postupech zůstává sen Premier League realitou.

Arbroath skončí na turnaji druhý, což znamená, že by se mohl zúčastnit finále play-off Premier League – Živě na Sky Sports Brigádníci mají za cíl dostat pohádku na vrchol.

Arbroath Dicka Campbella může i přes porážku v Kilmarnocku stále získat postup přes play-off





Neil Doncaster, generální ředitel SPFL, dodal: „Rád bych vřele poblahopřál hráčům, managementu a ředitelům Kilmarnocku k vítězství v Cinch Championship tak dramatickým způsobem,

„Bylo úžasné vidět, jak se o titulu rozhodlo v zápase head-to-table mezi Kilmarnockem a Arbroath v rušném Rugby Parku.

„Mezi oběma stranami to byl rozhodně vyhrocený boj o titul s mnoha zvraty, ale Kilmarnock jsou šampioni, kteří si to zaslouží.

„Těšíme se, že po roční nepřítomnosti v klubu přivítáme Kilmarnocka zpět v Premier League a přejeme Arbroathovi vše nejlepší do zbytku sezóny.

„Nyní čekáme na vzrušující finále jinde v divizi, se spoustou možností hrát v play off, přičemž o sestupu také není rozhodnuto.“