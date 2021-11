Kontrola stimulů pro novoškoláky – 10 projektů, které podporujeme

V červnu jsme oznámili, že v důsledku šíleného roku a půl, kterým svět procházel, měli Newschoolers nějaké zbytky rozpočtu a chtěli jsme tyto peníze vrátit přímo do skateboardové komunity. Možná nerozumně jsem zveřejnil svou e-mailovou adresu a požádal skateboardovou komunitu, aby mi příští zimu předložila své projekty k případné podpoře. Nepřekvapivě moje schránka explodovala. Nejprve bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří mě ohledně tohoto rozpočtu oslovili. Bylo velmi potěšující vidět, kolik posádek je s takovou vášní.

Ohromující odezva znamenala, že proces rozhodování o tom, koho podpořit, byl velmi obtížný a nějakou dobu trval. Nebyly stanoveny žádné standardy, kromě zúčastněných posádek byly v některých ohledech také součástí komunity NS. Kromě toho to byl soudný hovor, který jsem měl na mysli od té doby, co se mi začaly hrnout e-maily. Snažili jsme se vyvážit velké a malé videoprojekty, filmové adaptace a štáb na obou stranách rybníka. Našli jsme více než 12 000 $, které bychom mohli rozdělit mezi dalších 10 posádek, a doufáme, že program bude mít obrovský úspěch, abychom v něm mohli pokračovat i v budoucnu. Všechny zde uvedené soupravy by již měly mít peníze na příští sezónu. Bez další preambule se jedná o prvních 10 příjemců stimulačního screeningu Newschoolers.

Rozhodně nejdůslednější posádka, kterou podporujeme těmito penězi, @The Punch Umění se dělá na sněhu už léta. Letos byla Is There a Time to Match Socks a Love You Too dvě z nejvýraznějších videí, která jsme v posledních sezónách viděli, takže když sáhli, aby zjistili, zda existuje šance podpořit svou vizi pro příští sezónu, byl bez rozmyslu. Také jsme mohli vydělat dost příjmů z reklamy na nenávistných příspěvcích Skierman’s Bunch, abychom z toho zaplatili právě tohle…

projekt žvýkaček

V hlavních rolích Rosina Friedel, Lisa Zimmerman, Stefanie Mossler a spousta lamačů z Evropy slibuje, že půjde o krásný historický projekt, který poprvé spojí některé z nejuznávanějších dam volného bruslení na velkém projektu. Plán je pro celé sekce street, park a backcountry hraní a my jsme rádi, když vidíme, s čím přišli.

Xavier Meyran – video Montreal Mashhad

Videoprojekt na dvorku pro novoškoláky? Samozřejmě jsme to podporovali a bylo by užitečné mít to v záhlaví @mirandpodcast . Sjednotí naskládaný štáb, aby natočil film exkluzivně na ikonickém Mont Royal v Montrealu, který, jak doufá, bude zahrnovat všechna ikonická místa a také některá městská vzletová místa.

Nick Shoes

Netajili jsme se tím, že Trollhaugen Troll je už léta jednou z našich oblíbených sérií a je nám smutno, že to jde. @bota , hlavní muž za tím vším, jděte na západ. A chtěli jsme ukázat, že si vážíme toho, co už udělal, a také nás povzbudit k tomu, co se chystá udělat letos na podzim, tím, že podpoříme jeho pokračující úsilí o video. Očekávejte řadu úprav od bláznivé posádky transplantací na Středozápadě a místních obyvatel v Utahu, s prvním poklesem před novým rokem.

smyslové kvarteto

Další řada úprav, kterou letos přijmeme, je @smyslové kvarteto . Natáčejí dvousezónní celovečerní filmový projekt a produkují k němu knihu, ale zároveň načerpají novou sérii pro Newschoolers. Jsme nadšeni, že můžeme podpořit posádku, která to dělá správně a moc se jí v příští sezóně moc nelíbí.

@Daniel Hanka & @Šimon Bartík

Češi ven, dva naši oblíbení skateři a lidé budou v nadcházející sezóně natáčet vícedílnou videosérii pro NS. Očekávejte styl, jedinečný výběr triků, Rick & Morty reference a roadtrip po parcích (a doufejme, že ulicemi?) Evropy.

Justin / Mason Kennedy

Justin a Mason Kennedyovi už pár let posílají do ulic hloupé kousky. každý rokútoky Filmy pro posádku jsou čím dál vybroušenější (zítra dojde palivo!), jak se hráči zvětšují. Na příští sezónu mají trochu jiný plán a my to podporujeme. Tak snadné.

Frederic Ferland / Isabel Lacourt

Dlouholetý člen NS a bývalý stážista @Fredeverl Se svou partnerkou Isabel Lacourt natáčí dvouletý pouliční projekt. Poslali nám teaser a oba to naprosto zabíjejí. Freddy má ty kouzelné nohy a Isabel navštěvuje některé z největších pouličních barů, jaké jsme kdy viděli. To bude dobré!

Zero Zone – Montana Backyard Park

Tohle je něco trochu jiného, ​​už vůbec ne film nebo videosérie. DIY dvorek/zahrada v Montaně. Když jsem podruhé dostal tento e-mail, věděl jsem, že je to projekt, který určitě podpoříme, protože to je přesně to, co skateboarding potřebuje k udržení kultury naživu. Jsme rádi, že to tito kluci dělají, a poslat na pomoc trochu peněz je samozřejmé. @Mladá Patty @James @poznámka pod čarou @ReturnToMonkey A více ze všech štamgastů…Užijte si to!

ohnout se

Posádka Get Bent je na cestě k debutu v západní Kanadě. Celá posádka (víceméně) se přihlásila do naší soutěže King/Queen of Sunshine a všichni ji rozdrtili. Uvedl jsem to pouze jako příklad při oznamování kontrol stimulů, ale řekli nám, že ve skutečnosti potřebují rybí oko, aby mohli pokračovat v natáčení, a my jsme řekli, že samozřejmě. Trvalo nám měsíce, než jsme odpověděli na jejich e-maily, ale nakonec jsme to dostali. Přejeme vám skvělou sezónu, kluci, těšíme se, co vymyslíte.