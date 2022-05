Muži z USA a Kanady se na mistrovství světa IIHF v roce 2022 dostanou do semifinále

Tampere, Finsko – Drake Patterson Skóroval v silném zápase po 43 sekundách prodloužení a ve čtvrtek večer ve Světovém hokejovém čtvrtfinále vyhrál Kanadě nad Švédskem 4:3.

V dalším čtvrtfinálovém zápase Ben Myers nahrát dvakrát, Adam Judit přidal gól a Jeremy Swayman Ušetřil 33 zákroků a vedl USA 3:0 se Švýcarskem.

Kanada se v sobotu v semifinále střetne s Českou republikou, Spojené státy se utkají s Finskem.

Česká republika ve čtvrtek porazila Německo 4:1, Finsko porazilo Slovensko 4:2.

Kanadu, obhájce titulu, překonala ve třetím utkání manko 3:0. Ryan Graves Záznam 1:21 za periodu a Pierre Luc Dubois A Matěj Barzal Připojeno 30 sekund pozdní regulace.

po, po William Nylander Paterson, který byl na 25 sekund povolán do prodloužení, vypálil z ostrého úhlu střelu za brankáře. Linus Olmark Ze spodní části konfrontačního kruhu.

„Samozřejmě prohrát 3:0 před třetím poločasem nebylo to, co jsme plánovali, ale podařilo se nám to skórovat na začátku třetího poločasu,“ řekl Patterson. „Byl jsem frustrovaný, protože jsem dostal penaltu, a abych byl upřímný, myslel jsem si, že se budeme těžko vracet, ale nikdy jsme se nevzdali.“

Za Švédsko skórovali Nylander, Karl Kleinberg a Max Fryberg.

Chris Dredger Stop 16 kol pro Kanadu. Olmark zachránil pro Švédsko 38 míčů.

Marco Antilla dvěma góly pomohl Finsku porazit Slovensko. David Craigie, David PasternákRoman Červenka a Jerry Smical skórovali za vítězstvím Česka nad Německem.