VÍDEŇ, Rakousko (AP) – Spojené státy v neděli porazily Francii 16:12 a získaly zlatou medaili na ženském turnaji Světového poháru 3 na 3, zatímco Srbsko zabránilo americkému sweepu tím, že porazilo Spojené státy 21:19. v turnaji mužů. hra o titul.

Pro americké ženy to byl třetí titul Světového poháru – a první od roku 2014.

Sierra Burdick, která byla v týmu, který vyhrál zlatou medaili za Spojené státy na mistrovství světa 2014, nastřílela ve finále pro Američany sedm bodů. Strážce LSU Healy Van Leith také vstřelil sedm gólů ve hře o titul za Spojené státy, které skončily na loňském mistrovství světa právě sedmé.

„Neuvěřitelné,“ řekl Burdick. „Neuvěřitelné. Loni jsem byl tak zklamaný z našeho výkonu ve Světovém poháru. O loňském roce nechci ani mluvit. Jsem tak šťastný, že jsem tady, odrazit se takhle, s tímto týmem, s tímto tým.“

Spojené státy prohrály svůj první zápas na turnaji s Kanadou, poté vyhrály sedm zápasů v řadě a získaly zlatou medaili. Jejich běh začal výhrami v bazénových hrách nad Maďarskem, Mongolskem a Českou republikou, následovala zápasová výhra nad Japonskem, čtvrtfinálová výhra nad Rakouskem a nakonec výhra nad Čínou v semifinále.

„Tento tým ušel velmi dlouhou cestu,“ řekl Van Lith.

Nenechte si ujít ani okamžik:Sledujte sportovní zpravodaj pro každodenní aktualizace

Lenny Harper a Cameron Brink se připojují k Burdickovi a Van Leithovi na soupisku USA. Týmy 3 na 3 mají pouze čtyři hráče.

„Je to prostě šílené,“ řekl Brink. „Tohle je poprvé, co jsem to udělal, takže jsem tak vděčný, že mi 3v3 NBA dala šanci to udělat. Poprvé jsem to nemohl udělat lépe.“

Ve finále mužů vedly Spojené státy 19:15 před Srbskem, které získalo zlato na šesti z osmi mistrovství světa, a získalo posledních šest bodů.

Na seznamu mužů v USA byli Jim Fredette, Kanyon Barry, Kareem Maddox a Dylan Travis. Byla to třetí medaile z mistrovství světa pro Spojené státy, které získaly zlato v roce 2019 a stříbro v roce 2016. Srbsko dokončilo turnaj s bilancí 7:0; Američtí muži šli 6-1.

„Byl to úžasný zážitek,“ řekla Fredette. „Měli jsme skvělý turnaj. Byli jsme tam, kde jsme chtěli být.“

Američtí muži se nekvalifikovali na olympijské hry v Tokiu tři ku 3 a Fredet řekl, že jejich stříbrná medaile z mistrovství světa byla dalším krokem k Paříži v roce 2024.

„Už se budeme jen zlepšovat,“ řekla Fredette.