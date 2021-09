Nové zkoušky systému dohazování Osiris pro Destiny 2 vyvolávají kontroverze

Bungie přidal pomoc při sladění režimu Trials of Osiris v Destiny 2, aby byl přívětivější pro větší skupinu hráčů, ale nezačalo to bez spravedlivého podílu kontroverzí.

Pro ty, kteří to nevědí, je Trials of Osiris v Destiny 2 soutěžním režimem 3v3 PvP s vysokými sázkami a vysokou odměnou, kde se hráči snaží vyhrát sedm her v řadě. Hráči tím získají přístup k exkluzivním odměnám v Majáku.

Jak jsem zmínil kotaku, Podrobnosti o této změně byly sdíleny v Trials of Osiris dohazování minule Tento týden v Bungie, A oni jsou součástí Zkoušky obnovy Osirise Krátkým sledováním offline režimu.

První z těchto změn je přidání „bezchybného fondu“, který umožní hráčům, kteří dosáhnou dokonalého výkonu, když ve skupině dohazování dosáhnou stavu 7: 0 s ostatními, kteří udělali totéž. Hráči zůstanou v tomto fondu, dokud se hra neresetuje každý týden.

Pro ty, kteří mají v Trials of Osiris nějaké potíže, Bungie také nabídne „pomoc při shazování“ pro hráče, aby mohli začít znovu vyhrávat. Naštěstí se doufá, že dočasná povaha této změny pomůže těm, kteří chtějí manipulovat se systémem.

Manažer komunity Bungie Cozmo_BNG napsal: “Poskytneme vám pomoc s dohazováním, pokud se někdo setká s příliš mnoha hrami. Pak si užijte víkend hladké plavby.”

Jsou tam tací, jako Vložte tweet na Twitteru, kteří se domnívají, že to může „odradit bezchybné hráče od dalšího hraní“. Může také povzbudit některé hráče, aby si pohrávali se systémem resetováním šesti výher, aby se vyhnuli umístění v tomto bezchybném fondu.

Tento nový systém je podle Cozmo ve vývoji a v případě potřeby bude v budoucnu upraven.

„Budeme sledovat analýzu a komentáře – a pokusíme se vyrovnat rychlé zápasy s dobrými zápasy na naší hráčské základně,“ řekl Cosmo. „Rozhodně ne navždy v kameni.“

Další informace o Destiny 2 najdete v nejnovějších podrobnostech o The Witch Queen, které mají vyjít v únoru 2022, a zprávy o návratu Gjallarhorna.

