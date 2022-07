5 nejlepších hororových sběratelských předmětů tohoto týdne, včetně oficiální kuchařky „Krotitelé duchů“!

Dnes byl vyhlášen několikanásobně oceněný umělec víkend sjednotit se s Strašidelné halloweenské noci v Universal Studios Vůbec poprvé, co inspiruje zcela nový strašidelný strašidelný dům založený na jeho záznamu „Po hodinách“ album. začátek 2. září v Universal Orlando Resort Dne 8. září v hodin Universal Studios HollywoodHosté budou Roztočte zkroucenou mysl tohoto tajemného umělce a zažijte“Víkend: Noční můra po hodinách. „

Globální fenomén, The Weeknd, je nejlépe známý pro svou průlomovou hudbu, která mísí odvážné a vzrušující texty s inovativními hlasy a zlověstnými podtóny. „After Hours“ je čtvrtým albem The Weeknd v řadě a přineslo několik písní, které se umístily na předních příčkách hitparád, včetně „Too late“, „Heartless“, „In Your Eyes“ a populárního singlu „Blinding Lights“ – který se umístil jako 100 nejlepších výsledků všech dob malování. Letos na podzim jsou vybrané skladby z chytlavého alba přepracovány jako soundtrack k hororovému filmu pro nesmírně bolestivý zážitek z Halloween Horror Nights.

Temný spodní proud tajemné postavy The Weeknd prostoupí zcela nové domy Halloween Horror Nights na pobřeží. S děsivými zvuky After Hours, které se rozléhají celým zážitkem, vstoupí hosté do surrealistické noční můry plné svérázných postav a témat inspirovaných hudbou a krátkými filmy The Weeknd. Zatímco je pronásledují vrazi, obvázaní maniaci, stvoření podobná žabám a další nepředstavitelné hrůzy z umělcovy mysli, budou hosté vyzváni, aby přežili noc, protože jsou uvězněni v děsivém a nečekaném světě „The Weeknd: After Hours Nightmare“. “ – místo Existuje pouze v The Weekndově živé fantazii, ze které nelze nikdy uniknout.

„Vždy jsem chtěl strašidelný dům na Halloween Horror Nights, protože Halloween byl pro mou hudbu vždy důležitý, takže tohle je úplný splněný sen. Cítím, že moje hudební videa posloužila jako odrazový můstek pro takovou spolupráci.“ a nemůžu se dočkat, až lidé zažijí toto šílenství!“ Abel „The Weeknd“ řekl Tesfaye.

„Jsme nadšeni, že můžeme hostům připomenout The Weeknda, který je sám fanouškem Halloween Horror Nights,“ řekl John Mordy, výkonný producent Halloween Horror Nights v Universal Studios Hollywood. „Toto je bezprecedentní strašidelný dům, který rozbije očekávání našich hostů a ponoří je do zážitku, který je nezapomenutelný, trýznivý a stejně nečekaný,“ dodal Charles Gray, premiérový ředitel vývoje zábavních výtvorů v Universal Orlando Resort.

Všechny vstupenky jsou nyní v prodeji na Halloween Horror Nights na Universal Orlando Resortod pátku 2. září – včetně online úspor na vstupenkách na jednu noc a různých možností opakujících se vstupenek Fright, které hostům umožní zažít hrůzu několika nocí.

Halloweenské hororové noci v Universal Studios Hollywood Zahájeno Tento čtvrtek 8. září jsou již všechny vstupenky na děsivou akci v prodeji.

Obě akce poběží ve vybrané noci do pondělí 31. října a další podrobnosti a strašidelné domy budou odhaleny brzy. Pro více informací a nákup vstupenek navštivte www.HalloweenHorrorNights.com.