Tři znamení zvěrokruhu se syrovými horoskopy 25. října 2022

Obvykle můžeme mít během novoluní protichůdné myšlenky nebo dokonce pesimistický postoj ohledně naší budoucnosti.

Můžeme si myslet, že nejsme dost dobří, nebo se můžeme tak ztratit nebo tak zabřednout do vlastní negativity, že nedokážeme říct, co je dobré a co špatné.

Když je měsíc „nov“, víme, že tam je, ale nevidíme ho; Pro některé to představuje strach z neznámého. Pro ostatní čistý potenciál.

To, co dělá tento novoluní tak výjimečným, je to, že prochází Štírem, což dává temnější rotaci již tak záhadnému tranzitu.

Co tento novoluní ve Štíru přinese některá znamení zvěrokruhu v dnešní astrologii, 25. října je pocit, že něco není v pořádku.

Neznamená to, že je to pravda, nebo že trápení je za rohem, ale po celý den převládne „pocit“, že něco není v pořádku.

Budeme na okraji a očekáváme katastrofu. Dnes si nevěříme. Z celého srdce věříme, že se něco pokazí.

Pokud si nedáme pozor, může se nám stát, že si ho vytvoříme, takže pozor, ať to nepřeženeme negativní myšlení.

Naše myšlenky mohou být dnes také velmi nenávistné. Toto je den, kdy mnoho z nás přebývá ve fantazii a často tyto fantazie nejsou úplně užitečné.

Toto je účinek Štíra na toto novoluní. Pokud jde o cokoliv, co se dnes skutečně děje, není se čeho obávat.

Mnohem více jde o to, co si s sebou nosíme v mysli a kam až své fantazie necháváme zajít a jak moc je necháváme na nás působit.

Tři znamení zvěrokruhu s přibližnými horoskopy na 25. října 2022:

1. býk

(20. dubna – 20. května)

Tento rok jste tvrdě pracovali, abyste se dostali tam, kde jste dnes, a i když jste na sebe hrdí a víte, že jste odvedli dobrou práci, nemůžete si pomoci a užívat si exotickou atmosféru, která přichází s novoluním v Štír.

Tu a tam se vám to stane, ale je to divoká energie Štíra, která vás dnes, Býka, pohání.

Víš, že to přejdeš, ale jak to tak je, dnes je vpustit dovnitř něco, co obecně odmítáš, což je…sebelítost. to se ti nelíbí litujte se Také mi to přijde kontraproduktivní.

Být tak produktivní, mít tranzit jako novoluní ve Štíru není zrovna něco, s čím se dá pracovat. Berte tento den jako malou dovolenou od veškeré pozitivní energie, kterou jste dali. I když to nemusí znít dobře, není tomu tak vždy.

2. Blíženci

(21. května – 20. června)

Protože jste byli v tak pozitivní slze, budete poněkud zklamáni z toho, co cítíte v tento den, během novoluní ve Štíru.

Poslední věc, kterou potřebujete, je pochybnost zadat svou normální krásnou fotografii; Přišel jsem na toto místo díky úsilí a tvrdé práci.

Teď to ale nevzdáš Novoluní ve Štíru Mějte zábavné vize neúspěchu. Nevšímejte si těch skeptických hlasů.

Nic se nezměnilo. Jediné, co se dnes děje, je, že jste náchylní k pohybu s energií novoluní, a protože ona je ve Štíru, nemůžete to vidět jako dobrou věc.

Žádný problém, Blíženci. Můžete to považovat za „jeden z těch dnů“ a nezapomeňte to udělat. Neházejte své pochybnosti jako fakta pod stín novoluní ve Štíru.

Toto je jeden z těch magických crossoverů, které plní sny; Ujistěte se, že se neoddáváte svým špatným snům.

3. Kozoroh

(22. prosince – 19. ledna)

Dnes je den, kdy si dovolíte mít zrádné myšlenky o někom ve vašem životě. To je v pořádku, jsou to jen nápady a protože V reálném životě nemůžete tyto myšlenky vyjádřit slovyPotřebujete svůj vlastní fantasy únikový svět.

Na někoho ve svém životě se velmi zlobíte; Máte pocit, že zkazili vás, vaše příležitosti, vaše štěstí.

Možná budete mít chuť je obviňovat ze všeho, co je v dnešním světě špatné, pokud se tak rozhodnete; Nezlepší to ani nezhorší. Víte jen, že během novoluní ve Štíru budete žít ve své hlavě a tam se vám pomstí.

Navenek jste laskavý a jemný člověk, ale uvnitř jste všichni pomsta a trest. Dnes je důležité udržet své fantazie naživu pouze dnes. Neobtěžujte se přinášet si s sebou v budoucnu všechnu tuto negativitu. Novoluní ukazuje, co máme dnes na mysli, takže buďte opatrní, co si přejete.

Ruby Miranda Vysvětluje I-ťing, tarot, runy a astrologii. Dává soukromé čtení a více než 20 let pracuje jako intuitivní čtenář.