John nar. Muchov, Extáze Žebříček sv. Terezy, pravděpodobně 50 let, jako české nezávislé skupiny. V posledních letech se Muchow zaměřil hlavně na komponování a psaní hudby, včetně mnoha pozoruhodných filmů.

Od počátku 90. let do poloviny 90. let dosáhla Ecstasy sv. Terezy věcí, které žádná jiná česká indie kapela neudělala: podepsána na britském labelu, uvedena v britském nezávislém žebříčku a nahrána relací v rozhlasové show Johna Peela.

Zatímco EOSD byl stále na svém vrcholu, John b. Muchow hrál v dnes již slavném filmu, který se soustředil na klubovou scénu Prox, Whisper. O několik let později poskytl mnoho nezapomenutelných písní pro další vysoce ceněný film, včetně Lucky Boys a For That Moment v klasice Samotáři.

Jelikož tým prošel několika změnami v sestavě a stal se méně aktivním, Mucho se stal vyhledávaným producentem a pomohl mnoha umělcům zahájit kariéru a dosáhnout velkého úspěchu.

Zatímco skládal hudbu k mnoha filmům, získal několik národních filmových cen Český lev. Naposledy pracoval s Davidem Ondickem, pravidelným spolupracovníkem.