Restaurant Week se ve svém podzimním vydání vrací do České republiky

Oceněná foodblogerka a spoluorganizátorka festivalu Anna Krosmanová, která do výběru restaurací propůjčila své odborné znalosti, říká, že to představuje místní kuchaře a jejich pracovité restaurace publiku, které si zaslouží. Poukazuje na to, že mnoho skrytých klenotů, které nabízejí neobvyklá jídla za výhodné ceny, zahrnuje podzimní vstupné.