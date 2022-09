Talentovaný na housle Gil Shaham vyzdvihuje zahájení Waco Symphony | Hudba

Pro WSO je hostování houslisty Gila Shahama nejnovějším přírůstkem do řady talentovaných houslistů, kteří vystupovali se Symphony za posledních 60 let. Tento působivý tým zahrnuje jako Itzak Perelman, Joshua Bell, Pinchas Zuckerman, Midori, Aaron Rossand, Robert McDuffy a Nadia Salerno Sonnenberg.

A pro dlouholeté příznivce WSO je vystoupení 29. září sladkou tečkou za výročím, 60. sezónou orchestru, což neznamená, že posledních 15 let zahrnujících velkou recesi a globální pandemii zavřelo více než několik amerických orchestrů. .

Shaham, jehož spojení umělecké brilantnosti a emocionální interpretace v jeho hře mu vyneslo mezinárodní uznání, se přestěhoval do Waco, protože jeho plán vystoupení se stále zotavuje z pandemie s nedávnými koncerty v severní části státu New York, Missouri a Oklahoma.

„Mám pocit, že jsou věci zpátky,“ řekl v nedávném telefonickém rozhovoru ze svého domova v New Yorku. „Věci, které byly odloženy, se vrátily na jaře a na podzim.“ „Mám pocit, že všichni jsou šťastní, že skládají hudbu. Ne že bychom to dříve považovali za samozřejmost, ale myslím, že si uvědomujeme, jak je to cenné.“